Rugby, Coppa Italia: Rovigo e Vicenza al comando

La seconda giornata della Coppa Italia 2026/27 si è chiusa con tutti e sei gli incontri disputati: quattro vittorie casalinghe e due successi esterni. Il turno ha confermato le squadre già protagoniste all’esordio e ha ridisegnato gli equilibri nei due gironi, con Rovigo e Vicenza in testa nel primo e Valorugby e Fiamme Oro nel secondo.

Nel Girone 1 la Femi-CZ Rovigo Delta ha centrato il secondo successo consecutivo, battendo nettamente il Parabiago per 57-19 dopo la larga vittoria dell’esordio contro il CUS Torino. Vittoria di peso anche per i Rangers Vicenza, che hanno espugnato il campo del Petrarca per 40-28 e hanno così aggiunto un altro risultato importante dopo il successo sul Mogliano Veneto della prima giornata. Per il Petrarca è arrivata la seconda sconfitta di fila. A chiudere il programma, il Mogliano Veneto si è ripreso con un netto 85-14 a Torino contro il CUS. Rovigo e Vicenza guidano la classifica con 10 punti, davanti a Parabiago e Mogliano a 5, Petrarca a 2 e CUS Torino ancora a zero.

Nel Girone 2 le Fiamme Oro hanno superato il Sitav Lyons per 48-32 e hanno ottenuto la seconda vittoria dopo quella di misura contro Biella all’esordio. Il Valorugby Emilia ha confermato il buon avvio imponendosi per 40-7 sull’Accademia Nazionale Ivan Francescato, dopo il successo ottenuto a Viadana nel turno inaugurale. Valorugby e Fiamme Oro condividono così la vetta a quota 10.

Si è riscattato il Rugby Viadana 1970, che in casa ha battuto il Biella per 62-35 in una gara ricca di punti, cancellando la sconfitta all’esordio contro il Valorugby. I gialloneri salgono a 5 punti, gli stessi dell’Accademia, mentre Biella resta a 3 e il Lyons a 0. La Coppa Italia tornerà in campo con la terza giornata della fase a gironi, un altro passo per le dodici formazioni verso la fase finale della competizione.