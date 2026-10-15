Rugby, Challenge Cup: Zebre-Ulster, al Lanfranchi comincia l’avventura europea

Sabato 17 ottobre alle 16.15 le Zebre ospitano l’Ulster allo Stadio Lanfranchi, nella prima giornata della fase a gironi della Challenge Cup 2026/27, la seconda competizione europea per club. Nel girone le Zebre trovano anche Perpignan, Bayonne, Cheetahs e Dragons. L’anno scorso i parmensi hanno chiuso il girone con tre vittorie su quattro, battuto il Pau agli ottavi e perso ai quarti 35-32 contro i Dragons. L’Ulster arriva invece da finalista, sconfitto 59-26 dal Montpellier.

Il momento delle Zebre è complicato. In URC il XV di Massimo Brunello non ha ancora vinto: 13-47 contro i Bulls all’esordio, 40-27 a Cardiff, con un punto di bonus e 12-29 in casa con l’Edimburgo. In rosa ci sono tanti volti nuovi, come Tommaso Allan e il nuovo estremo argentino Tobias Wade. Brunello ha insistito molto sulla disciplina, il tallone d’Achille delle ultime uscite.

Anche l’Ulster di Richie Murphy non vive un momento brillante. In campionato è ancora senza vittorie: ko in casa con l’Edinburgh (34-29), poi i pareggi per 33-33 a Glasgow e per 26-26 con il Munster. Nell’ultima partita gli irlandesi erano sotto 26-5 all’intervallo e hanno rimontato, ma Murphy ha parlato di squadra che «gioca le partite come fossero allenamenti», con troppi errori e palle perse. Il roster resta di alto livello, con Stockdale, McCloskey, Timoney e Baloucoune.

I precedenti sono dalla parte degli ospiti. In cinque sfide recenti l’Ulster ha vinto quattro volte, compreso il 28-12 di Parma dello scorso marzo. Le Zebre hanno però battuto gli irlandesi a Belfast per 14-15 nel gennaio 2025, e questo dimostra che l’Ulster non è imbattibile. Per i bookmaker non ho trovato quote affidabili, quindi il pronostico è una mia valutazione: Ulster favorito, con una vittoria di margine a mio avviso più probabile di una gara equilibrata. Le Zebre possono però rendere la partita complicata se terranno alta la disciplina.