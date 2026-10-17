Rugby, Challenge Cup: esordio amaro in Europa per le Zebre, ko con l’Ulster

Esordio amaro in Challenge Cup per le Zebre, che al Lanfranchi cedono 21-40 all’Ulster. Gli irlandesi indirizzano la sfida già nel primo tempo, chiuso sullo 0-19 grazie alle mete di Walker (doppietta) e Stockdale, poi gestiscono il vantaggio anche dopo il tentativo di rimonta dei ducali, che nella ripresa segnano tre mete ma non riescono mai a rientrare davvero in partita.

Nei primi 20 minuti al Lanfranchi sono gli ospiti a fare la voce grossa: l’Ulster rompe l’equilibrio al 12′ con la meta di Henry Walker, trasformata da Nathan Doak per lo 0-7. Otto minuti più tardi arriva il bis con Jacob Stockdale, che schiaccia oltre la linea di meta, ma stavolta Doak sbaglia dalla piazzola e il punteggio resta sullo 0-12. Le Zebre faticano a trovare continuità e inseguono, in attesa di una reazione.

L’Ulster continua a martellare e al 28′ mette a segno la terza meta di serata: ancora Henry Walker, doppietta personale, che sfonda la difesa ducale e vola oltre la linea. Nathan Doak non sbaglia stavolta e trasforma per lo 0-19. Le Zebre provano a restare agganciate alla partita, ma il primo tempo si chiude con i parmensi ancora a secco e con la sensazione che l’inerzia sia tutta in mano agli irlandesi.

Dopo l’intervallo le Zebre rientrano con un altro piglio e al 43′ accorciano le distanze con la meta di Giovanni Licata, trasformata da Giacomo Da Re per il 7-19. La speranza di rimonta dura però pochi minuti: al 47′ Dave McCann schiaccia per l’Ulster e Nathan Doak, ancora preciso dalla piazzola, riporta il divario a 19 punti sul 7-26. I parmensi ci provano, ma gli irlandesi restano padroni del campo.

Nel finale le Zebre ci credono: dopo il giallo a Jack Murphy al 61′, Alessandro Ortombina schiaccia al 63’ e Giovanni Montemauri trasforma per il 14-26. Al 68′ però Patricio Baronio finisce in panchina per dieci minuti e l’Ulster ne approfitta con Michael Lowry (70′), trasformata da Jamie Benson per il 14-33. Montemauri risponde subito al 72′ con una meta personale, ma al 77′ Martin Moloney chiude i conti: finisce 21-40 per gli irlandesi.