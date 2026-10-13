Rugby: al via la Champions Cup, i campioni in carica del Bordeaux aprono a Gloucester

Scatta venerdì 16 ottobre la Champions Cup 2026-27, la massima competizione europea per club. Il primo turno della fase a gironi prevede dodici partite in tre giorni. A riaprire il torneo sono i campioni in carica del Bordeaux-Bègles, vincitori delle ultime due edizioni, che tornano in campo dopo il successo sul Leinster nella finale di Bilbao. Tutti gli orari sono italiani.

Si parte venerdì 16 ottobre alle 21 al Kingsholm, dove il Gloucester ospita proprio il Bordeaux-Bègles. Sabato 17 la giornata si apre alle 14 con altre due partite: i Sale Sharks ricevono i Glasgow Warriors e i sudafricani dei Vodacom Bulls affrontano lo Stade Français. Alle 16.15 sono in programma due sfide: a Clermont i padroni di casa ricevono il Leinster, finalista dell’ultima edizione, mentre gli DHL Stormers ospitano i Bristol Bears.

Sabato sera, alle 18.30, il Connacht ospita i Saracens e La Rochelle riceve i sudafricani dei Lions. Alle 21 si giocano due gare in contemporanea: il Bath riceve il Montpellier e il Munster ospita il Racing 92. Domenica 18 ottobre il turno si chiude con tre partite: alle 14 il Pau affronta i Leicester Tigers, alle 16.15 il Tolosa ricevere gli Exeter Chiefs e alle 18.30 il Northampton ospita il Cardiff.

Champions Cup – primo turno

Gloucester v Bordeaux-Bègles

Sale Sharks v Glasgow Warriors

Vodacom Bulls v Stade Français

Clermont Auvergne v Leinster

DHL Stormers v Bristol Bears

Connacht v Saracens

La Rochelle v Lions

Bath v Montpellier

Munster v Racing 92

Pau v Leicester Tigers

Tolosa v Exeter Chiefs

Northampton v Cardiff