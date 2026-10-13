Rugby
Rugby: al via la Champions Cup, i campioni in carica del Bordeaux aprono a Gloucester
Scatta venerdì 16 ottobre la Champions Cup 2026-27, la massima competizione europea per club. Il primo turno della fase a gironi prevede dodici partite in tre giorni. A riaprire il torneo sono i campioni in carica del Bordeaux-Bègles, vincitori delle ultime due edizioni, che tornano in campo dopo il successo sul Leinster nella finale di Bilbao. Tutti gli orari sono italiani.
Si parte venerdì 16 ottobre alle 21 al Kingsholm, dove il Gloucester ospita proprio il Bordeaux-Bègles. Sabato 17 la giornata si apre alle 14 con altre due partite: i Sale Sharks ricevono i Glasgow Warriors e i sudafricani dei Vodacom Bulls affrontano lo Stade Français. Alle 16.15 sono in programma due sfide: a Clermont i padroni di casa ricevono il Leinster, finalista dell’ultima edizione, mentre gli DHL Stormers ospitano i Bristol Bears.
Sabato sera, alle 18.30, il Connacht ospita i Saracens e La Rochelle riceve i sudafricani dei Lions. Alle 21 si giocano due gare in contemporanea: il Bath riceve il Montpellier e il Munster ospita il Racing 92. Domenica 18 ottobre il turno si chiude con tre partite: alle 14 il Pau affronta i Leicester Tigers, alle 16.15 il Tolosa ricevere gli Exeter Chiefs e alle 18.30 il Northampton ospita il Cardiff.
Champions Cup – primo turno
Gloucester v Bordeaux-Bègles
Sale Sharks v Glasgow Warriors
Vodacom Bulls v Stade Français
Clermont Auvergne v Leinster
DHL Stormers v Bristol Bears
Connacht v Saracens
La Rochelle v Lions
Bath v Montpellier
Munster v Racing 92
Pau v Leicester Tigers
Tolosa v Exeter Chiefs
Northampton v Cardiff