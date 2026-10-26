Rugby a 7, l’Italia disputerà il SVNS 3 a fine novembre: in palio la promozione nel SVNS 2

Si disputerà a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, la SVNS 3 di rugby a 7, a cui prenderà parte anche l’Italia maschile: la manifestazione è stata ufficialmente calendarizzata per il 27 ed il 28 novembre, e metterà in palio due posti per il SVNS 2, che inizierà a gennaio 2027.

L’Italia del tecnico Matteo Mazzantini, che lo scorso anno aveva già disputato il SVNS 3, senza però ottenere la promozione, torna a cercare l’assalto alla cadetteria, in quello che è il primo step delle qualificazioni verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Gli azzurri tornano a giocare il SVNS 3 dopo il secondo posto europeo della scorsa estate, ed affronterà a Dubai altre 7 Nazionali, tra cui Hong Kong, Canada, Cile e Zimbabwe, oltre alle squadre provenienti dagli altri tornei continentali: ci saranno due gironi da 4 e le prime 2 andranno in semifinale. Occorrerà però arrivare in finale per garantirsi la promozione nel SVNS 2, che si disputerà poi a Nairobi, in Kenya, ad inizio 2027.

Matteo Mazzantini, tecnico dell’Italia, spiega al sito federale: “Dopo esserci confermati a livello europeo, con il secondo posto nelle Championship Series, abbiamo una nuova opportunità per confermare e consolidare le nostre ambizioni internazionali. A Dubai c’è molto in palio, a partire dall’opportunità di salire di categoria. Al tempo stesso, vogliamo continuare a lottare per un posto a Los Angeles, consapevoli che si tratta di un percorso complesso ma che vogliamo cercare di percorrere sino in fondo“.