Rosberg analizza il 2026 in F1: “Verstappen è il migliore, ma Antonelli ha guidato a livelli da Michael Schumacher”

Kimi Antonelli ha ribaltato le gerarchie della F1, andando oltre le aspettative della vigilia e conquistando anche la fiducia di Nico Rosberg. Il campione del mondo del 2026 è rimasto impressionato dalla crescita del giovane italiano, arrivato a giocarsi il titolo dopo una stagione precedente complicata.

Intervenuto ai microfoni di RTL e Sky Sport Deutschland, Rosberg ha sottolineato soprattutto la continuità mostrata dal pilota Mercedes, spingendosi fino a un paragone prestigioso: “Sapevo che fosse molto, molto veloce, lo conosco dai tempi dei go-kart – ha detto Rosberg – ma dopo l’anno scorso, in cui ha faticato moltissimo, nessuno avrebbe mai pensato che quest’anno avrebbe guidato così. Ha guidato a livelli da Michael Schumacher“.

A convincere l’ex pilota teutonico è stata la capacità di Antonelli di mantenersi costantemente ai vertici, limitando gli errori e approfittando delle difficoltà degli avversari. Una regolarità che, secondo Rosberg, rende l’italiano pienamente meritevole del traguardo iridato: “È l’unico che rimane costantemente nelle prime posizioni, gli altri commettono errori e sono ora lenti, ora veloci, ora lenti. Antonelli invece è stato sempre lassù e si merita pienamente questo titolo che nessuno può togliergli“.

Rosberg ha comunque ribadito la propria stima per Max Verstappen, considerato ancora il riferimento assoluto della categoria. Il suo giudizio è legato anche alla competitività della Red Bull, determinante per consentire all’olandese di tornare a lottare stabilmente per le vittorie: “Max rimane il miglior pilota di questo sport, se la Red Bull gli fornirà una vettura competitiva tornerà a dominare“.