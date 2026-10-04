Romain Febvre si impone in gara-1 al Motocross delle Nazioni, ma la Spagna è in testa! Ottimo Forato

Si apre nel chiaro segno di Romain Febvre il Motocross delle Nazioni 2026, iconica competizione che di solito chiude la stagione in scena in Francia, precisamente sul mitico circuito di Ernée. Il pilota in forza alla Kawasaki si è imposto senza patema alcuno nella gara-1 rifilando un distacco importante sul resto della concorrenza approfittando di una situazione creatasi nelle battute iniziali.

In apertura infatti il più lesto ad uscire dal cancelletto si è rivelato essere Jorge Prado, poi bravo a prendere due secondi e mezzo di vantaggio rispetto all’avversario francese. Lo scenario è cambiato sensibilmente quando mancavano ancora diciotto minuti prima dei tre giri, momento in cui l’iberico ha commesso una sbavatura permettendo il sorpasso del diretto rivale, poi artefice di una prova mastodontica in cui ha dettato il proprio passo.

Non a caso il centauro è arrivato al traguardo con un vantaggio di oltre 9 secondi rispetto a Prado per un podio completato da Lucas Coenen (Belgio, 0:16.389), terzo davanti a Guillem Farres (+0.16:389) che, con un quarto posto, ha dato una mano fortissima alla compagine spagnola. Da segnalare inoltre la sesta moneta raccolta da un gigantesco Alberto Forato, autore di una grande prova di carattere con cui è arrivato a 0:35.212 dal primo della classe. Un problema avuto in coda alla corsa ha invece rallentato Ferruccio Zanchi, solo trentaduesimo con un giro di ritardo rispetto al vertice.

In virtù di quanto successo, la Spagna conduce le operazioni con 16 punti, seguita dal Belgio a quota 15 ed i Paesi Bassi a quota 23. Nona l’Italia con un contingente di 38. Ma le chance per risalire la china sono molteplici. Alle 14:30 ci sarà gara-2.