Primoz Roglic: “Non mi sono sentito bene quando contava rispondere in salita”

Era il più atteso in sede di pronostico e non ha tradito le previsioni della vigilia. Il belga Remco Evenepoel vince la prova in linea della categoria élite maschile degli Europei di Lubiana grazie al colpo di reni nello sprint al cardiopalma con l’azzurro Giulio Ciccone. Completa il podio l’altro corritore italiano Christian Scaroni.

La Slovenia padrona di casa era orfana del protagonista più atteso e di colui che avrebbe sicuramente rivestito i panni del favorito assoluto, Tadej Pogacar. A tenere alto l’onore per i padroni di casa ci ha pensato Primoz Roglic che, dopo la prova positiva offerta nella rassegna iridata, ha chiuso al decimo posto con 1’19’’ nei confronti del belga.

Il fuoriclasse sloveno, appena arrivato al traguardo, commenta così la gara corsa davanti al pubblico amico: “Avevamo le gambe un po’ vuote, purtroppo non mi sono sentito bene nel momento della salita in cui contava rispondere”.

Il grazie al caloroso pubblico di casa per il caloroso sostegno nei confronti della squadra: “Sono molto grato per tutta la straordinaria atmosfera che mi hanno fatto vivere i miei tifosi. È stata una bellissima esperienza”.