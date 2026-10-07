Roglic: “Il successo è di tutti i tifosi. La radio non funzionava e ho spinto a tutta”

La soddisfazione più grande, in una rassegna caratterizzata dall’assenza della stella Tadej Pogacar, arriva nell’ultima gara. L’intramontabile fuoriclasse Primoz Roglic trionfa nella cronometro della categoria élite maschile degli Europei di Lubiana.

Il fuoriclasse sloveno, bravo a costruire il vantaggio il tratto iniziale per poi gestire il suo margine nella restante parte di gara, vince davanti ai francesi Bruno Armirail e Maxime Decomble. Roglic, incurante di un problema alla radio che smette di funzionare nelle fasi iniziali, spinge a tutta e conquista il titolo con pieno merito.

La gioia evidente dell’intramontabile fuoriclasse per il risultato raggiunto: “È davvero bellissimo. Questo successo non è solo mio, ma di tutti i tifosi presenti oggi e nel resto delle gare. Un successo anche per coloro che hanno reso possibile lo svolgimento di questi Europei qui. È un finale fantastico per noi sloveni”.

Il problema alla radio verificatosi a inizio gara e la totale assenza di riferimenti cronometrici per tutta la corsa non hanno frenato lo sloveno: “La radio ha smesso di funzionare dopo circa un chilometro. Da quel momento in poi, ho dovuto correre affidandomi esclusivamente alle sensazioni. Non posso dire molto sulla mia cronometro, quindi, se non che ho dato semplicemente tutto me stesso. Fortunatamente è bastato”.