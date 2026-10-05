Roberto Mancini: “Siamo stati bravi a riprendere la partita segnando subito dopo l’1-1”

Roberto Mancini si è mostrato visibilmente soddisfatto ai microfoni di Rai 1 HD al termine del match della Nations League 2026-2027 di calcio: a Bologna l’Italia ha battuto per 3-1 la Turchia issandosi al secondo posto del girone alle spalle della Francia, vittoriosa questa sera col Belgio.

L’analisi del commissario tecnico azzurro: “È chiaro che c’era stanchezza da parte di tutti, abbiamo un po’ sofferto all’inizio, però poi siamo stati bravi a riprendere la partita, ad avere le occasioni da gol, a segnare subito dopo l’1-1, quindi nonostante fosse la quarta è stata una buona gara“.

Tanti i cambi di formazione per questo impegno: “Era inevitabile con tanti cambi perdere qualcosa in termini di fluidità, di automatismi, era l’unica cosa certa, e quindi era normale ed era previsto. Due giocatori erano ammoniti è l’arbitro mi sembrava intenzionato ad ammonirli di nuovo, quindi per quello ci sono stati questi cambi“.

Mancini sta pensando già agli ultimi due incontri di novembre: “Romano può giocare anche a mezzala, ha bisogno di giocare queste partite per migliorare. Direi che è un bilancio più che positivo, ma noi dobbiamo continuare, adesso siamo così, vediamo le partite di novembre, probabilmente ce l’andremo a giocare in Belgio“.