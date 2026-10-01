Roberto Mancini: “Sarà una partita contro una grande squadra. Ci teniamo a fare bella figura”

Il commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, parla in conferenza stampa alla vigilia di Francia-Italia, match della terza giornata del Gruppo 1 della Lega A della Nations League 2026-2027 di calcio: i transalpini sono a punteggio pieno dopo due partite, mentre gli azzurri sono secondi a quota 3 col Belgio, che però ha vinto lo scontro diretto giocato nel primo turno.

Il CT azzurro è consapevole della difficoltà della partita: “Anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere. E’ chiaro che cercheremo sempre di vincere. Questa deve essere la nostra mentalità, sapendo che tutto può accadere. Sicuramente sarà una grande partita contro una grande squadra con giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura. Ci proveremo“.

Mancini non svela l’undici titolare contro i transalpini: “La formazione la valutiamo domattina dopo l’allenamento, quando capiremo come hanno recuperato dalla Turchia. Non abbiamo molti dubbi. Cambieremo certamente meno rispetto alla partita a Bursa“.

Una Nazionale che sta diventando sempre più multietnica: “E’ sicuramente un arricchimento, io ho avuto molte esperienze all’estero, non mi cambia niente, trovo tutto molto normale. La Francia ci è arrivata molto prima, ma poi sarà così anche per noi. Il mondo è cambiato da tanto tempo, ora tocca anche all’Italia. Abbiamo la possibilità di avere giocatori che possono darci tanto in più rispetto a quello che abbiamo avuto in passato“.

Il tecnico parla anche delle dimissioni della capodelegazione Diana Bianchedi: “Ci dispiace tanto quello che è successo, ci manca. Non è stata tanto tempo con noi, ma è una grande ex campionessa e capisce tutto dello sport. Con noi è stata perfetta“.