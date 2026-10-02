Roberto Mancini: “Partita dura, i ragazzi hanno attaccato e difeso da squadra vera”

Prosegue silenziosamente il lavoro di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale Italiana di calcio. Nel terzo match del Gruppo 1 della Nations League 2026-2027, l’Italia ha egregiamente tenuto testa alla Francia, giocando un calcio propositivo e mettendo più volte in difficoltà i transalpini. Il punteggio finale recita 1-1 e gli azzurri possono guardare agli impegni futuri con una motivata speranza.

Frutto di questi risultati è soprattutto il lavoro del Commissario Tecnico Mancini che ha dato un nuovo volto all’Italia, scommettendo (finalmente) sui tanti giovani di qualità a disposizione ma non rinunciando al gioco. Ai microfoni della Rai, il CT ha così commentato il match: “Sapevamo che sarebbe stata una partita durissima, soprattutto all’inizio. Siamo stati bravi a concedere poco nonostante loro avessero più possesso. Abbiamo fatto delle cose ottime, è stata una partita dura”.

I complimenti ai suoi ragazzi: “Hanno fatto tutto perfettamente, difendendosi ed attaccando da squadra. Serata molto positiva sicuramente. Volevo che fosse un altro passo di miglioramento nel nostro percorso. Mi è piaciuto che i ragazzi hanno tentato di giocare nonostante non fosse così semplice. La Francia è una squadra straordinaria piena di campione. Noi abbiamo sofferto ma abbiamo anche provato a segnare”.