Coppa del Mondo
Risultati e classifica gigante femminile Soelden 2026: distacchi e ordine d’arrivo. Moltzan beffa Colturi, quinta Asja Zenere
La statunitense Paula Moltzan coglie la prima vittoria in Coppa del Mondo nella gara d’apertura della stagione 2026-2027 di sci alpino femminile, imponendosi nel gigante di Soelden, in Austria, con un solo centesimo di vantaggio sull’albanese Lara Colturi, seconda.
Sale sul gradino più basso del podio la tedesca Emma Aicher, che termina terza a 0″52, davanti alla svedese Sara Hector, quarta a 0″63, ma l’Italia fa festa per il quinto posto di Asja Zenere, che termina a 0″72, facendo segnare il secondo tempo nella manche decisiva, recuperando 11 posizioni.
In risalita nella seconda run anche un’altra azzurra, Lara Della Mea, che termina 18ma a 1″73 dopo aver chiuso in 24ma posizione la prima discesa. A punti anche Alice Pazzaglia, che centra la qualificazione alla seconda manche col pettorale numero 41 e poi termina 29ma.
CLASSIFICA GIGANTE FEMMINILE SOELDEN 2026
1 6 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA 1:07.86 (5) 1:06.96 (5) 2:14.82 0.00 Van deer
2 10 805009 COLTURI Lara 2006 ALB 1:08.05 (6) 1:06.78 (3) 2:14.83 0.01 0.07 Head
3 16 507168 AICHER Emma 2003 GER 1:08.52 (9) 1:06.82 (4) 2:15.34 0.52 3.90 Head
4 3 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 1:07.41 (2) 1:08.04 (22) 2:15.45 0.63 4.72 Head
5 21 299363 ZENERE Asja 1996 ITA 1:08.77 (16) 1:06.77 (2) 2:15.54 0.72 5.39 Salomon
6 7 516562 RAST Camille 1999 SUI 1:07.64 (3) 1:07.99 (21) 2:15.63 0.81 6.07 Head
7 5 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 1:07.27 (1) 1:08.38 (27) 2:15.65 0.83 6.22 Atomic
8 1 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL 1:08.63 (13) 1:07.20 (8) 2:15.83 1.01 7.57 Head
9 29 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT 1:08.75 (15) 1:07.19 (7) 2:15.94 1.12 8.39 Atomic
9 15 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL 1:09.78 (29) 1:06.16 (1) 2:15.94 1.12 8.39 Atomic
11 9 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO 1:08.61 (12) 1:07.56 (17) 2:16.17 1.35 10.11 Atomic
12 24 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE 1:08.28 (7) 1:08.04 (22) 2:16.32 1.50 11.24 Head
13 23 6536392 HURT A.J. 2000 USA 1:08.65 (14) 1:07.78 (18) 2:16.43 1.61 12.06 Head
14 27 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA 1:08.96 (17) 1:07.48 (14) 2:16.44 1.62 12.14 Rossignol
15 30 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE 1:09.17 (20) 1:07.30 (12) 2:16.47 1.65 12.36 Head
16 14 6535773 O’BRIEN Nina 1997 USA 1:09.25 (22) 1:07.26 (11) 2:16.51 1.69 12.66 Rossignol
16 11 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR 1:08.44 (8) 1:08.07 (24) 2:16.51 1.69 12.66 Atomic
18 12 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA 1:09.32 (24) 1:07.23 (9) 2:16.55 1.73 12.96 Fischer
19 46 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE 1:09.04 (18) 1:07.55 (16) 2:16.59 1.77 13.26 Rossignol
20 17 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 1:09.60 (27) 1:07.14 (6) 2:16.74 1.92 14.38 Head
20 4 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 1:08.53 (10) 1:08.21 (25) 2:16.74 1.92 14.38 Rossignol
22 13 206355 DUERR Lena 1991 GER 1:09.44 (25) 1:07.35 (13) 2:16.79 1.97 14.76 Head
23 18 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK 1:08.58 (11) 1:08.32 (26) 2:16.90 2.08 15.58 Rossignol
24 42 516268 WILD Simone 1993 SUI 1:09.67 (28) 1:07.25 (10) 2:16.92 2.10 15.73 Fischer
25 48 516753 GROB Stefanie 2004 SUI 1:09.44 (25) 1:07.53 (15) 2:16.97 2.15 16.11 Rossignol
26 32 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER 1:09.20 (21) 1:07.78 (18) 2:16.98 2.16 16.18 Rossignol
27 8 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN 1:07.80 (4) 1:09.31 (29) 2:17.11 2.29 17.16 Dynastar
28 22 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI 1:09.81 (30) 1:07.80 (20) 2:17.61 2.79 20.90 Head
29 41 6295835 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA 1:09.27 (23) 1:09.13 (28) 2:18.40 3.58 26.82 Rossignol
30 20 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO 1:09.14 (19) 1:09.51 (30) 2:18.65 3.83 28.69 Rossigno
NON QUALIFICATE PER LA SECONDA MANCHE
59 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN 1:09.83 (31) Atomic
35 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA 1:09.84 (32) Head
36 516895 ALLENBACH Dania 2007 SUI 1:09.87 (33) Salomon
44 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA 1:09.89 (34) Rossignol
47 516560 LINGG Charlotte 1999 LIE 1:09.94 (35) Head
34 6297347 TROCKER Anna 2008 ITA 1:10.02 (36) Salomon
53 6538519 ROWEKAMP Katie 2009 USA 1:10.07 (37) Rossignol
19 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT 1:10.08 (38) Head
40 507258 NYBERG Sophie 2004 SWE 1:10.11 (39) Rossignol
65 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT 1:10.12 (40) Salomon
37 6295752 MATHIOU Sophie 2002 ITA 1:10.18 (41) Rossignol
31 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA 1:10.23 (42) Head
28 299276 BASSINO Marta 1996 ITA 1:10.28 (43) Head
25 516813 PILLER Sue 2005 SUI 1:10.34 (44) Atomic
56 6296660 BIELER Tatum 2005 ITA 1:10.40 (45) Rossignol
26 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR 1:10.43 (46) Atomic
50 207023 FRITZ Jana 2005 GER 1:10.46 (47) Nordica
39 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG 1:10.46 (47) Rossignol
67 56673 OLIVIER Victoria 2004 AUT 1:10.54 (49) Head
33 516319 SUTER Corinne 1994 SUI 1:10.63 (50) Head
62 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN 1:10.77 (51) Rossignol
51 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER 1:11.06 (52) Atomic
52 516848 ZEHNDER Shaienne 2006 SUI 1:11.08 (53) Rossignol
66 6296281 MONDINELLI Emilia 2004 ITA 1:11.18 (54) Salomon
60 56723 RIEDERER Elena 2005 AUT 1:11.24 (55) Blizzard
61 516819 FAUSCH Sina 2005 SUI 1:11.26 (56) Head
63 56698 RINGS-WANNER Valentina 2005 AUT 1:11.57 (57) Rossignol
49 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA 1:11.62 (58) Rossignol
38 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA 1:11.62 (58) Head
55 56709 RAICH Leonie 2005 AUT 1:11.70 (60) Atomic
58 56664 FALCH Natalie 2004 AUT 1:12.05 (61) Rossignol
45 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA 1:12.63 (62) Rossignol
57 25223 MEDINA GIRONES Iria 2003 AND 1:12.70 (63)
43 325119 GIM Sohui 1996 KOR 1:12.84 (64) Head
USCITE NELLA PRIMA MANCHE
2 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol
54 108420 FORGET Arianne 2003 CAN Atomic
64 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head