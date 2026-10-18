Rick Macci crede in Jannik Sinner: “Sta seguendo la strada migliore per tornare a vincere”

Jannik Sinner sarà uno degli osservati speciali del 2027. Il tennista altoatesino, come noto, ha deciso di concludere anzitempo la stagione. Il problema al ginocchio destro si è rivelato più complicato del previsto e, per questo motivo, la priorità è stata assegnata alle cure e al recupero fisico, prima di tornare a competere ai massimi livelli.

Una scelta orientata al futuro, dunque, più che all’immediato. È questo il senso del messaggio con cui Sinner ha annunciato sui social la propria programmazione, spiegando la necessità di concentrarsi sul recupero in vista dei prossimi impegni. Una decisione che non ha mancato di suscitare interrogativi e alimentare il dibattito sulle sue condizioni fisiche e sulle prospettive per la prossima stagione.

A sostenere la scelta del campione azzurro è Rick Macci, allenatore statunitense di grande esperienza, molto attivo sui social e noto per il suo stile comunicativo diretto e particolare nell’analizzare i temi d’attualità del tennis.

“Sinner sta facendo la cosa giusta, perché sa qual è la scelta migliore per sé. A volte, nella vita, non esiste una strada giusta o sbagliata, ma semplicemente una strada migliore. E il Lanciafiamme italiano è proprio uno dei leader del gruppo in questo momento“, ha scritto Macci, utilizzando il suo consueto linguaggio colorito.

Il coach americano ha poi sottolineato l’importanza di sfruttare questa fase per recuperare energie e lavorare sui dettagli: “Riposa. Rilassati. Recupera. Trasforma una battuta d’arresto in un’opportunità. Diventa più forte e più resistente. Lavora sulle piccole abilità motorie che fanno la differenza. Dedica tempo a un allenamento straordinario della visualizzazione, immaginando, vedendo, sentendo e persino percependo i punti futuri, mentre lotti per conquistare un altro Slam da aggiungere alla tua collezione“.

Il messaggio di Macci è chiaro: la pausa può rappresentare un passaggio strategico per tornare ancora più competitivo. Il sostegno del tecnico statunitense si inserisce in una prospettiva di fiducia nel percorso intrapreso da Sinner, chiamato a gestire il recupero con la massima attenzione per presentarsi nelle migliori condizioni possibili ai prossimi appuntamenti.

L’obiettivo resta quello di tornare protagonista nel circuito internazionale e continuare a lottare per i traguardi più prestigiosi. In quest’ottica, la decisione di fermarsi non viene letta soltanto come una rinuncia nell’immediato, ma anche come un investimento sul futuro e sulle ambizioni del campione altoatesino.