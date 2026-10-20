Riccardo Patrese sulle frizioni in Ferrari: “Non fa una buona impressione parlare in pubblico dei problemi”

È un periodo complicato e buio quello che la Ferrari sta vivendo in questa parte del Mondiale F1. Dopo un digiuno di cinque gare, a Singapore la scuderia di Maranello è tornata sul podio con Charles Leclerc ma i problemi sono tutt’altro che superati. Alla netta inferiorità della vettura rispetto a Mercedes (e non solo negli ultimi appuntamenti) si è aggiunta ultimamente anche una rottura interna che è destinata a far discutere.

Al centro della questione c’è il rapporto tra muretto box e Lewis Hamilton, con visioni disallineate nelle ultime tappe del calendario. In Malesia la scelta della Ferrari di montare le gomme da asciutto sul bagnato ha penalizzato e non poco i piloti, abili successivamente a sfruttare il potenziale della macchina in gara. A Singapore invece la decisione sbagliata è arrivata direttamente da Hamilton che è andato contro gli ingegneri azzardando una strategia fallimentare.

Tra il britannico ed il Team Principal Fred Vasseur non sembra esserci una visione comune e la cosa sembra essere sempre più chiara dalle dichiarazioni rese alla stampa. Riccardo Patrese è intervenuto sul tema, esprimendo la sua idea riportata da Formula Passion: “Non fa una buona impressione, se fossi un team principal, la prima cosa che consiglierei ai miei piloti è che tutto ciò che non ci piace all’interno del nostro team, lo teniamo per noi e ne discutiamo in una stanza tra di noi, non in pubblico”.

L’ex pilota italiano ha infatti sottolineato l’importanza, parlando anche della sua esperienza, di non rendere pubblici i problemi interni, evitando le possibili ripercussioni:“È quello che ho fatto per tutta la mia carriera. Anche se potevo sembrare stupido perché la macchina non funzionava bene, non ho mai detto ‘la macchina non va bene’. Non ho mai reso pubblici i problemi che avevamo all’interno della scuderia. Non fai una bella figura”.