Hockey ghiaccio
Renon passa sul campo del KHL Sisal nel venerdì di Alps League
Un successo molto importante per Renon. La squadra italiana ha infatti vinto l’ennesima partita consecutiva nel Campionato Alps League 2026-2027 di hockey su ghiaccio, imponendosi d’autorità sul campo del KHL Sisak rimanendo così al vertice della classifica , dove occupa al momento il terzo posto.
I Buam hanno aperto le marcature al 6:51 del tempo inaugurale con Miceli, assistito da Ohler e Markkula. Poi, al 7:46 del secondo periodo, Felicetti ha consentito ai suoi di scappare sullo 0-2.
Con costanza, Ritten ha poi firmato l tris con Markkula approfittando di una situazione di power play, alzando poi le barricate bloccando il cameback dei rivali, avvicinatisi con Juric (1:43) e Laaksonen (3:39), autore del 3-2 Finale. Il Campionato Alps League tornerà domani, sabato 25 ottobre, con le altre italiane in campo.