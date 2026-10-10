Remco Evenepoel: “Oggi ci sono stati ciclisti più forti di me”

Il grande deluso del Giro di Lombardia 2026 è sicuramente Remco Evenepoel. Dopo la vittoria dell’Europeo, il belga era il principale favorito, complice anche l’assenza di Tadej Pogacar. Il capitano della Red Bull – BORA – hansgrohe, però, ha chiuso solamente al quarto posto ad oltre un minuto di ritardo dal vincitore Paul Seixas.

Le prime parole di Evenepoel al portale belga Sporza sono state con un tono decisamente deluso: “Per vincere qui bisogna essere al 100% e io non lo ero. Seixas è stato incredibilmente forte. Personalmente, mi sono sentito bene per tutta la giornata, ma avvertivo comunque un po’ di stanchezza. Nell’ultima ora di gara, non mi sentivo più al meglio. Non ho ritrovato la mia forma migliore dal Tour, e in gare come questa si nota eccome”.

Evenepoel ha pagato clamorosamente sull’accelerazione sul Civiglio di Seixas. Il belga non è mai riuscito a rispondere al francese e ha perso progressivamente terreno anche da Mas e Ciccone, che hanno provato a resistere a Seixas.

Così Evenepoel ha analizzato quel momento: “Fino a quel momento mi sentivo decisamente bene. Tutto procedeva come previsto e avevamo la situazione sotto controllo. Quando gli americani se ne sono andati, per un attimo la situazione è diventata delicata, ma abbiamo mantenuto la calma. Tuttavia, durante la lunga salita le gambe hanno iniziato a farsi pesanti. Non è stata certo la mia giornata migliore in bici, ma nemmeno una brutta giornata. Non abbiamo nulla di cui rimproverarci. Semplicemente, oggi c’erano ciclisti più forti”.