Remco Evenepoel: “La delusione mondiale è stata dura. Ho pensato di non farcela, la vittoria va festeggiata”

Remco Evenepoel è il nuovo campione europeo. Un finale incredibile sul traguardo di Sencur, con il belga che ha beffato davvero per una questione di centimetri Giulio Ciccone, in un arrivo al fotofinish semplicemente clamoroso.

Le prime parole di Evenepoel dopo la vittoria: “È fantastico. Ringrazio i miei compagni, abbiamo fatto la corsa che volevamo. C’è stato un momento difficile nel penultimo giro, quando sono scivolato. Potevo perdere tutto, ma ho mantenuto la calma e ho attaccato dopo la discesa, trovandomi nuovamente con Ciccone”.

Sul duello con Ciccone: “Abbiamo lavorato bene assieme, poi nella volata me la sono vista brutta. Ho pensato di non farcela, poi l’ho visto rallentare a cento metri dall’arrivo e sono riuscito a superarlo proprio sulla linea. Sono felice e orgoglioso di questa prestazione”.

La gioia dopo l’amarezza del risultato di Montreal: “Ho vissuto una settimana dura dopo la delusione ai Mondiali. Ci ho pensato spesso, molto più di quanto ho mostrato. È un sollievo esser tornato a un buon livello oggi e completare la mia collezione di maglie nei campionati con la Nazionale. Penso che le immagini abbiano reso bene l’idea di quanto fossi sollevato quando ho capito di aver vinto”.

Sui prossimi obiettivi: “Ora non correrò la cronometro e mi concentrerò su Il Lombardia. Voglio godermi questo risultato, è speciale e merita di essere festeggiata”.