Remco Evenepoel chiude la stagione dominando la Cronometro delle Nazioni. Milesi vince tra gli U23

Remco Evenepoel chiude la stagione su strada con una prova di forza alla Cronometro delle Nazioni 2026. A Les Herbiers, in Francia, il campione del mondo della Red Bull-BORA-hansgrohe ha dominato la gara sui 45,3 chilometri, fermando il cronometro in 49’53″68 e confermando la propria superiorità nelle prove contro il tempo.

Il belga ha rifilato 2’11” all’australiano Jay Vine, secondo classificato, che è stato persino raggiunto e superato dal vincitore lungo il percorso. Terza posizione per lo svizzero Stefan Küng, a 2’27”, mentre il francese Maxime Decomble ha chiuso quarto a 2’33”. Tra gli italiani, da segnalare il nono posto di Luca Giami, capace di entrare nella top 10.

Evenepoel ha costruito il successo grazie a un ritmo elevatissimo e a una gestione impeccabile dello sforzo, trasformando la prova in un autentico monologo. Un’altra dimostrazione delle sue qualità da cronoman, che gli consente di archiviare l’annata agonistica nel migliore dei modi.

Soddisfazioni italiane nella gara U23, dove Nicolas Milesi ha conquistato la vittoria sui 27,2 chilometri in programma. Il portacolori della Netcompany Ineos Racing Academy ha chiuso in 31’49”, precedendo di appena 3″5 il compagno di squadra australiano Cameron Rogers. I due hanno fatto la differenza soprattutto nella seconda parte del percorso, staccando nettamente il resto della concorrenza.

Sul terzo gradino del podio è salito il belga Yoram Knaepen, con un ritardo di 57″ dal vincitore. Per Milesi si tratta di un successo di prestigio in una prova internazionale che premia solidità e capacità di gestire lo sforzo, mentre per il ciclismo italiano arriva un risultato incoraggiante in prospettiva futura.