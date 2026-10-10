Raul Fernandez soffia la pole a Bezzecchi a Mandalika! Marquez e Martin partono da dietro

Tutti a pensare al triello Jorge Martin-Marc Marquez-Marco Bezzecchi e invece è Raul Fernandez a dominare la scena. Lo spagnolo, infatti, ha conquistato la pole position del Gran Premio di Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Mandalika il portacolori del team Aprilia Trackhouse ha spinto al massimo la sua moto sfidando i 60° del rovente asfalto indonesiano e centrando la sua prima pole position in carriera nella classe regina. La battaglia per la pole position è stata campale con una griglia di partenza che si fa davvero interessante per le due gare.

Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) ha fatto fermare i cronometri su un sensazionale 1:28.852 quando tutti pensavano che il tempo di Marco Bezzecchi (Aprilia Ufficiale), 1:28.961, fosse irraggiungibile. Il romagnolo, invece, suo malgrado, si è fermato a 109 millesimi dalla vetta, mentre la prima fila viene completata da Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) che si ferma a 196 millesimi e festeggia nel migliore dei modi il suo ventisettesimo compleanno.

In seconda fila i contendenti per il titolo. Marc Marquez (Ducati Factory) è, infatti, in quarta posizione a 266 millesimi da Fernandez, mentre Jorge Martin (Aprilia Ufficiale) è quinto a 3 decimi esatti. Sesto, invece, Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) a 380 millesimi, caduto nelle ultime fasi della Q2. Settima posizione per il giapponese Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) a 427 millesimi, ottava per Alex Marquez (Ducati Gresini) a 534, mentre è nono un deluso Pedro Acosta (Red Bull KTM) a 556. Chiude in decima posizione Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Factory) a 934 millesimi, 11a per Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46) a 938, mentre è 12° Fabio Quartararo (Yamaha Ufficiale) a 985. Scatterà dalla 14a casella della griglia Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) mentre in 15a vedremo Luca Marini (Honda HRC).

A questo punto la classe regina si concentra in vista della Sprint Race che vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 09.00 (le ore 15.00 locali) che andrà ad assegnare i primi punti del weekend indonesiano. Allo stesso orario domani la gara lunga.