Raul Fernandez: “E’ stata durissima, ho dovuto modificare il mio stile in staccata”

Raul Fernandez ha ottenuto una più che preziosa seconda posizione in occasione del GP di Indonesia, appuntamento numero diciassette del Mondiale 2026 di MotoGP in scena questo fine settimana presso il celeberrimo tracciato di Mandalika. Davvero un risultato significativo per lo spagnolo, costretto a correre con un problema alla mano di non poco rilievo.

Una volta arrivato ai microfoni di Sky Sport Italia, l’iberico in sella al Team Trackhouse ha commentato quanto fatto, focalizzandosi proprio sulla sua guida viziata da due dita rotte: “E’ stata durissima, questa mattina quando mi sono svegliato non avevo la testa di correre, volevo solo venire al circuito e capire se farla o no. Poi ho visto che la mia squadra ha fatto di tutto per capire se era possibile cambiare posizione per guidare meglio. Io normalmente stacco in un modo, con il cambio ho dovuto cominciare a staccare in un’altra posizione – ha detto Fernandez – I fisioterapisti hanno fatto un tape per consentirmi di fare il movimento nuovo, è stato incredibile. Sono contento del podio, mai avrei pensato di riuscirci stamattina. E’ stato divertente, ma in staccata avevo problemi“.

Fernandez ha inoltre aggiunto: “Mi sento parte di questo progetto, è quattro anni che sono quiMi sento parte di questa famiglia, sono felice. Mi hanno salvato la carriera e io sarò sempre grato a questa scuderia. Cambiare guida dopo oggi? No, è impossibile. I problema è che ho molta forza con le mie dita tanto da non sapere qual è il mio limite. Solo alla fine ero stanco, ho deciso di accontentarmi della seconda posizione solo per questo”.

In ultimo lo spagnolo ha detto: “Il problema è stato cambiare stile della staccata, abituarmi non è stato semplice. Ma ripeto, la squadra è stata incredibile a supportarmi e a permettermi di correre facendo tutte le modifiche del caso. Senza di loro, non ce l’avrei mai fatta”.