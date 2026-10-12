Ranking WTA (lunedì 12 ottobre): Jasmine Paolini perde posizioni, Rybakina sempre in vetta

Nuovi aggiornamenti ci sono sul ranking WTA, in un’ultima parte di stagione che definirà la classifica mondiale. Al comando c’è sempre la kazaka Elena Rybakina, fermata però nell’ultimo periodo da una serie di problemi fisici. Rybakina, comunque, guida le fila della graduatoria con 9696 punti.

A seguire, troviamo la bielorussa Aryna Sabalenka (7550), in una stagione in cui sta facendo tanta fatica a trovare il proprio tennis. N.3 del mondo, per la prima volta, la russa Mirra Andreeva (6371), finalista a Pechino. Alle spalle della russa ci sono le due americana Jessica Pegula (6225) e Coco Gauff (5974).

La top-10 è completata dall’ucraina Elina Svitolina (5024), dalle ceche Karolina Muchova (4773) e Linda Noskova (4679), dalla polacca Iga Swiatek (3999) e dall’altra ucraina Marta Kostyuk. Da segnalare l’ascesa della cinese Qinwen Zheng, trionfatrice nella capitale cinese. Zheng sembra aver ritrovato il suo tennis, dopo i tanti problemi fisici dell’ultima annata. I 31 posti guadagnati e l’aggiornamento al n.23 del ranking confortano.

RANKING WTA TOP-10

Lunedì 12 ottobre 2026

1. Elena Rybakina 9696

2. Aryna Sabalenka 7550

3. Mirra Andreeva 6371

4. Jessica Pegula 6225

5. Coco Gauff 5974

6. Elina Svitolina 5024

7. Karolina Muchova 4773

8. Linda Noskova 4679

9. Iga Swiatek 3999

10. Marta Kostyuk 3910

Situazione difficile per il tennis italiano femminile. Jasmine Paolini perde considerevolmente posizioni, visto quanto accaduto finora nella trasferta asiatica. L’azzurra ha perso 13 posizioni rispetto all’ultimo aggiornamento e potrebbe risentire ulteriormente delle scadenze in graduatoria, in considerazione di una forma non eccelsa per i costanti problemi al piede. Di seguito la top-10 tricolore:

TOP-10 AZZURRE

Lunedì 12 ottobre 2026

33. Jasmine Paolini 1528

65. Elisabetta Cocciaretto 975

106. Lucrezia Stefanini 717

109. Lisa Pigato 706

135. Lucia Bronzetti 546

151. Tyra Caterina Grant 491

185. Samira De Stefano 413

232. Nuria Brancaccio 335

241. Noemi Basiletti 313

252. Jennifer Ruggeri 293