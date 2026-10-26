Ranking WTA (26 ottobre 2026): Elena Rybakina sempre numero 1, Jasmine Paolini a ridosso della top 30

Il ranking WTA è stato aggiornato al termine del 500 di Ningbo e del 250 di Osaka: la kazaka Elena Rybakina si conferma numero 1 del mondo e, grazie al titolo conquistato in Cina, si porta a quota 9501, contro i 7550 della più immediata inseguitrice, la bielorussa Aryna Sabalenka.

Risulta stabile al 35° posto l’azzurra Jasmine Paolini, che comunque sale a quota 1512, mentre l’altra azzurra nelle 100, Elisabetta Cocciaretto, scivola al numero 69, perdendo quattro posizioni, con 951 punti, invece tra le prime 200 del mondo restano sette nel complesso le tenniste italiane.

La numero 3 d’Italia diventa Lisa Pigato, che guadagna 6 posizioni e si porta al numero 102 con 719, ad un soffio dalla top 100, mentre Lucrezia Stefanini perde 11 piazze ed è 118ma con 648. Sale di 3 posti, invece, Lucia Bronzetti, ora 132ma con 560, mentre Tyra Caterina Grant perde 2 posizioni ed è 154ma con 478, infine scala 2 posti Samira De Stefano, che diventa 186ma con 411.

RANKING WTA

Lunedì 26 ottobre 2026

1 Elena Rybakina 9501

2 Aryna Sabalenka 7550

3 Mirra Andreeva 6306

4 Jessica Pegula 6225

5 Coco Gauff 5973

6 Elina Svitolina 5229

7 Karolina Muchova 4725

8 Iga Swiatek 4389

9 Linda Noskova 4353

10 Marta Kostyuk 3920

ITALIANE TRA LE PRIME 200

Lunedì 26 ottobre 2026

35 Jasmine Paolini 1512

69 Elisabetta Cocciaretto 951

102 Lisa Pigato 719

118 Lucrezia Stefanini 648

132 Lucia Bronzetti 560

154 Tyra Caterina Grant 478

186 Samira De Stefano 411