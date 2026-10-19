Ranking WTA (19 ottobre 2026): Chwalinska vicina alla top10, balzo impressionante di Kartal. Scende Paolini

La WTA ha ufficializzato l’aggiornamento del ranking mondiale in data 19 ottobre 2026 al termine del WTA 1000 di Wuhan, che ha regalato innumerevoli colpi di scena sfornando una finale assolutamente impronosticabile alla vigilia. Le favorite sono state eliminate una dopo l’altra, cristallizzando di fatto le posizioni in classifica all’interno della top10 con la kazaka Elena Rybakina sempre in vetta davanti alla bielorussa Aryna Sabalenka.

Il vero salto lo ha compiuto la polacca Maja Chwalinska (fuori dalle 100 prima della finale al Roland Garros), che si è imposta nel prestigioso torneo cinese guadagnando 11 posizioni e portandosi in undicesima piazza, oltre alla britannica Sonay Kartal che ha fatto segnare un clamoroso +121 rientrando tra le migliori 50 (49ma) dopo il lungo stop per infortunio.

Non arrivano buone notizie per i colori azzurri, con Jasmine Paolini che scende ulteriormente ed è adesso 35ma (virtualmente fuori dal gruppo delle teste di serie agli Australian Open) mentre sono abbastanza stabili le altre sei italiane presenti nella top200: Elisabetta Cocciaretto n.65, Lucrezia Stefanini n.107, Lisa Pigato n.108, Lucia Bronzetti n.135, Tyra Grant n.152 e Samira De Stefano n.188.

RANKING WTA

Lunedì 19 ottobre 2026

1. Elena Rybakina 9196

2. Aryna Sabalenka 7550

3. Mirra Andreeva 6306

4. Jessica Pegula 6235

5. Coco Gauff 5974

6. Elina Svitolina 5229

7. Karolina Muchova 4833

8. Linda Noskova 4678

9. Iga Swiatek 4389

10. Marta Kostyuk 3920

11. Maja Chwalinska 3031

12. Iva Jovic 2931

13. Diana Shnaider 2663

14. Belinda Bencic 2662

15. Elise Mertens 2540

ITALIANE TRA LE PRIME 200

Lunedì 19 ottobre 2026

35. Jasmine Paolini 1453

65. Elisabetta Cocciaretto 975

107. Lucrezia Stefanini 723

108. Lisa Pigato 719

135. Lucia Bronzetti 560

152. Tyra Caterina Grant 492

188. Samira De Stefano 411