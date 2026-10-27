Ranking ATP, Alexander Zverev vicino al sorpasso su Jannik Sinner: gli scenari a Vienna

Il tedesco Alexander Zverev annulla quattro match point allo spagnolo Martin Landaluce e dopo oltre tre ore di gioco vince all’esordio nell’ATP 500 di Vienna, avvicinandosi al numero 1 ATP: il teutonico è di nuovo ad una sola vittoria dal sorpasso in vetta al ranking ai danni di Jannik Sinner.

L’occasione si era già presentata in semifinale nell’ATP Masters 1000 di Shanghai, dove però Zverev aveva poi perso: tra due giorni il teutonico tornerà in campo negli ottavi a Vienna contro uno tra il neerlandese Tallon Griekspoor e lo statunitense Brandon Nakashima per riprovarci.

Nel ranking ATP live, infatti, comanda ancora l’azzurro Jannik Sinner, che è a quota 9450 punti, ma il tedesco con la vittoria odierna sale a quota 9400, a -50 dall’italiano. Gli ottavi a Vienna metteranno in palio proprio altri 50 punti, che porterebbero anche il teutonico a quota 9450 ed al primo posto nel ranking ATP.

Nel caso in cui entrambi si trovassero a 9450 punti, infatti, il primo criterio per rompere la parità sarebbe quello dei punti conquistati tra ATP Finals, Grand Slam e Masters 1000 obbligatori: Zverev ne ha accumulati 8360, mentre Sinner si è fermato a 8350, beffato per soli 10 punti.

Nel caso in cui Zverev invece dovesse perdere agli ottavi a Vienna, Sinner resterebbe in vetta al ranking ATP fino a domenica 8 novembre ed al tedesco servirebbe una vittoria nell’ATP Masters 1000 di Parigi per effettuare il sorpasso sull’italiano lunedì 9 novembre.

GLI SCENARI A VIENNA PER IL NUMERO 1 ATP

Zverev perde agli ottavi a Vienna -> Sinner numero 1 fino a domenica 8 novembre

Zverev approda ai quarti a Vienna -> Zverev numero 1 a partire da lunedì 2 novembre