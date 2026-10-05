Tennis
Ranking ATP (5 ottobre 2026): Jannik Sinner viene avvicinato da Alexander Zverev
Nonostante siano ancora in corsa i 500 di Pechino e Tokyo, oggi è stato aggiornato il ranking ATP: Jannik Sinner, ancora fuori per infortunio, si conferma al primo posto con 11000 punti, ma alle sue spalle ora è più vicino il tedesco Alexander Zverev, secondo a quota 9720, che precede lo spagnolo Carlos Alcaraz, terzo a quota 5260.
Stabile in settima posizione Flavio Cobolli, che resta a quota 3680, mentre Luciano Darderi perde due posti, esce dalla top 20 ed ora è 21° con 2200 punti. Lorenzo Musetti si conferma 25° a quota 2010, mentre Matteo Arnaldi perde una posizione ed è 38° nonostante salga a 1386 punti.
Matteo Berrettini sale al 46° posto a quota 1168, mentre Mattia Bellucci si porta in 86ma posizione a quota 700 e scavalca Lorenzo Sonego, ora 87° con 698. Sono quattordici, nel complesso, gli azzurri tra i primi 200 del mondo, grazie alla presenza di sei italiani tra il 145° ed il 173° posto.
RANKING ATP
Lunedì 5 ottobre 2026
1 Jannik Sinner 11000
2 Alexander Zverev 9720
3 Carlos Alcaraz 5260
4 Ben Shelton 4680
5 Daniil Medvedev 4010
6 Felix Auger-Aliassime 3890
7 Flavio Cobolli 3680
8 Frances Tiafoe 3380
9 Alex de Minaur 3300
10 Arthur Fils 3275
ITALIANI TRA I PRIMI 200
Lunedì 14 settembre 2026
1 Jannik Sinner 11000
7 Flavio Cobolli 3680
21 Luciano Darderi 2200
25 Lorenzo Musetti 2010
38 Matteo Arnaldi 1386
46 Matteo Berrettini 1168
86 Mattia Bellucci 700
87 Lorenzo Sonego 698
145 Andrea Pellegrino 390
147 Federico Cinà 383
163 Marco Cecchinato 353
165 Andrea Guerrieri 347
171 Francesco Maestrelli 331
173 Stefano Travaglia 330