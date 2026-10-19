Ranking ATP (19 ottobre 2026): Jannik Sinner ancora n.1, Jodar ad un passo dalla top10. Gran balzo di Bellucci e Passaro

L’ATP ha pubblicato il nuovo aggiornamento del ranking mondiale in data 19 ottobre 2026 al termine del Masters 1000 di Shanghai. Prosegue il regno di Jannik Sinner, che rimarrà numero uno al mondo almeno fino al 2 novembre in attesa di capire quando arriverà il sorpasso (già certo entro fine stagione) ufficiale del tedesco Alexander Zverev.

Da segnalare nelle zone nobili della classifica la caduta del canadese Felix Auger-Aliassime dal quinto al settimo posto in favore di Daniil Medvedev e Flavio Cobolli (best ranking eguagliato da n.6), mentre il serbo Novak Djokovic è uscito dalla top10 scivolando dall’ottava alla dodicesima piazza. Fa festa la Spagna, con Rafael Jodar (finalista in Cina) che balza in undicesima piazza e Alejandro Davidovich Fokina (campione a Shanghai) che sfiora il best ranking volando dal 26° al 13° posto.

In casa Italia può sorridere Mattia Bellucci, che fa segnare un notevole +18 rispetto alla settimana precedente portandosi in 68ma posizione grazie al successo nel Challenger di Jinan, mentre fuori dalla top100 fanno passi da gigante Federico Cinà (da n.147 a n.135), Francesco Passaro (da n.229 a n.146 vincendo il Challenger di Maia) e Gianluca Cadenasso (da n.220 a n.183 con il trionfo al Challenger di Catania).

RANKING ATP

Lunedì 19 ottobre 2026

1 Jannik Sinner 10950

2 Alexander Zverev 10070

3 Carlos Alcaraz 5610

4 Ben Shelton 4720

5 Daniil Medvedev 3660

6 Flavio Cobolli 3640

7 Felix Auger-Aliassime 3590

8 Alex de Minaur 3430

9 Frances Tiafoe 3380

10 Arthur Fils 3325

11 Rafael Jodar 3234

12 Novak Djokovic 3090

13 Alejandro Davidovich Fokina 2880

14 Taylor Fritz 2880

15 Tommy Paul 2575

ITALIANI TRA I PRIMI 200

Lunedì 19 ottobre 2026

1 Jannik Sinner 10950

6 Flavio Cobolli 3640

23 Luciano Darderi 2160

26 Lorenzo Musetti 1870

36 Matteo Arnaldi 1386

43 Matteo Berrettini 1173

68 Mattia Bellucci 812

89 Lorenzo Sonego 658

135 Federico Cinà 413

144 Andrea Pellegrino 390

146 Francesco Passaro 385

164 Marco Cecchinato 353

166 Andrea Guerrieri 351

167 Stefano Travaglia 346

171 Francesco Maestrelli 339

183 Gianluca Cadenasso 311