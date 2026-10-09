Rally, ufficiale il calendario 2027: 15 tappe con le novità di Roma e Stati Uniti

Mentre si è appena conclusa la stagione 2026 è già tempo di pensare al futuro, ovvero al Mondiale rally 2027. Nelle ultime ore, infatti, è stato ufficializzato il calendario della prossima stagione che proporrà diverse novità, iniziando dal numero complessivo delle gare che diventerà di 15 ma, come sempre, andiamo con ordine.

La caccia al trono di Elfyn Evans nel 2027 prenderà il via con il consueto esordio di Monte Carlo con il rally del Principato che si disputerà dal 21 al 24 gennaio. Il secondo appuntamento ci porterà in nord Europa con il Rally di Svezia del 18-21 febbraio. Dopo un mese di stop di tornerà in azione con il Rally del Kenya del 18-21 marzo, quindi il quarto appuntamento della stagione sarà il Rally di Croazia dell’8-11 aprile.

La quinta tappa dell’annata sarà il Rally di Spagna del 6-9 maggio, quindi si passerà al Rally del Giappone del 3-6 giugno, quindi settimo appuntamento il Rally di Grecia del 24-27 giugno. A luglio la prima grande novità. Il Rally d’Italia saluterà la Sardegna e si disputerà a Roma dall’8 all’11 luglio. La seconda parte del calendario scatterà con il Rally d’Estonia del 22-25 luglio, quindi decima tappa il Rally di Finlandia del 29 luglio-1 agosto.

Seconda grande novità della stagione? Il Rally degli Stati Uniti del 26-29 agosto, 11a tappa del Mondiale, un evento che mancava da ben 39 anni. La 12a sarà il Rally di Gran Bretagna del 30 settembre-3 ottobre che darà il via al rush finale. Doppietta sudamericana con il Rally del Paraguay del 21-24 ottobre che anticiperà il Rally del Cile del 4-7 novembre. L’ultimo impegno, il quindicesimo dell’anno, sarà rappresentato dal Rally dell’Arabia Saudita del 25-28 novembre.

Le dichiarazioni di Eric Boullier, amministratore delegato di WRC Promoter: “Il 2027 rappresenta l’inizio di un nuovo ed entusiasmante capitolo per il World Rally Championship e questo calendario riflette la nostra ambizione di costruire un campionato più solido, più accessibile e realmente globale. Il ritorno negli Stati Uniti e nel Regno Unito, insieme all’arrivo del WRC in una destinazione iconica come Roma, crea enormi opportunità per i nostri costruttori, i partner commerciali e gli appassionati. In combinazione con l’introduzione dei nuovi regolamenti tecnici, abbiamo un’opportunità unica per plasmare il futuro del WRC, attirare nuovi investimenti e portare l’emozione del rally a un numero sempre maggiore di persone in tutto il mondo”. (Fonte: Motorsport.com).

CALENDARIO MONDIALE RALLY 2026

1 Rally Monte Carlo Monaco 21-24 gennaio

2 Rally di Svezia Svezia 18-21 febbraio

3 Safari Rally Kenya 18-21 marzo

4 Rally di Croazia Croazia 8-11 aprile

5 Rally di Spagna Isole Canarie 6-9 maggio

6 Rally del Giappone Giappone 3-6 giugno

7 Rally dell’Acropoli Grecia 24-27 giugno

8 Rally d’Italia Roma 8-11 luglio

9 Rally Estonia Estonia 22-25 luglio

10 Rally Finlandia Finlandia 29 luglio – 1 agosto

11 Rally Stati Uniti USA 26-29 agosto

12 Rally di Scozia UK 30 settembre – 3 ottobre

13 Rally del Paraguay Paraguay 21-14 ottobre

14 Rally del Cile Cile 4-7 novembre

15 Rally Arabia Saudita Arabia Saudita 25-28 novembre