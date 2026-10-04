Rally, Solberg sfiora il ribaltone ma sbaglia nel finale: Elfyn Evans è campione del mondo!

Epilogo thrilling che entra di diritto nella storia del motorsport quello del Mondiale WRC 2026, decisosi all’ultima curva dell’ultimo equipaggio impegnato nella Power Stage del Rally Italia Sardegna, tappa conclusiva della stagione. Dopo aver raccolto cinque secondi posti negli ultimi sei anni, Elfyn Evans ha coronato il suo sogno laureandosi per la prima volta campione del mondo al termine di un weekend in cui ha rischiato seriamente di veder sfumare clamorosamente il titolo iridato.

Il gallese della Toyota, penalizzato dalla foratura rimediata stamattina nella PS16 ‘Osilo-Tergu 2’, si è presentato al via dell’insidiosa Power Stage PS17 ‘Sassari-Argentiera’ con un vantaggio virtuale di un solo punto sul compagno di marca Oliver Solberg, dominatore del round italiano e leader anche nella graduatoria della Super Sunday che mette in palio 5 punti bonus.

A conti fatti una stagione di tredici eventi si è risolta in uno scontro diretto sulla distanza di 7,1 chilometri, grazie ai punti assegnati nella Power Stage. Solberg, a cui bastava arrivare davanti ad Evans nella singola prova speciale per completare il ribaltone (arrivava in Sardegna da terzo della generale a -21 dalla vetta) e vincere il campionato al suo primo anno full time nella classe regina, ha tenuto un ottimo passo andando più forte del rivale fino all’ultimo intermedio ma commettendo un errore ad un paio di curve dal traguardo e finendo fuori strada.

Il figlio d’arte svedese ha buttato via il Mondiale a poche decine di metri dalla fine, consegnando ad Evans il titolo nella maniera più folle possibile. Il britannico della Toyota, nonostante la quinta piazza nel rally italiano (ed il terzo posto nella Power Stage), trionfa dunque con un margine di soli 5 punti su Solberg e 6 sull’altra Toyota del finlandese Sami Pajari (3° in Sardegna).