Rally
Rally Sardegna 2026, Thierry Neuville conduce dopo sette speciali. Vicinissimo Fourmaux
Dopo la giornata di apertura di ieri, il Rally di Sardegna, tredicesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale WRC 2026, è proseguito oggi con un day-2 piuttosto ricco. Sono infatti andate in scena altre sei speciali, con la classifica che vede ora in testa appaiati la Hyundai di Thierry Neuville e quella di Adrien Fourmaux.
La seconda giornata è stata inaugurata con la tappa speciale numero due (Tula-Erula), conquistata dalla Hyundai di Adrien Fourmaux. Il francese è riuscito ad anticipare la Toyota del connazionale Sebastien Ogier (+01.5) e quella di Sami Pajari (+02.3). Carte rimescolate nella SS3, vinta dal belga Thierry Neuville (Hyundai), davanti ad Oliver Solberg (+00.9)e Fourmaux (+01.9).
La speciale numero quattro sancisce invece il riscatto della Toyota che torna con Oliver Solberg ad aggiudicarsi una tappa, con alle sue spalle Ogier (+00.8) e la Hyundai di un sempre competitivo Fourmaux (+01.4). È stato infatti nuovamente il francese ad imporsi nella SS5 di Tula-Erula 2, mettendosi dietro le Hyundai di Neuville e di Sordo.
Nelle ultime due speciali della giornata, invece, il podio è stato il medesimo. Davanti a tutti si è imposto Thierry Neuville (Hyundai), con in seconda posizione Oliver Solberg ed in terza Adrien Fourmaux. La classifica, al termine di un day-2 privo di grandi sorprese, vede ora in testa proprio Neuville. Il belga conduce con 4 centesimi di vantaggio su Fourmaux ed 11.9 secondi su Solberg. Domani si replica con ben sei speciali in programma.