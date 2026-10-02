Rally Sardegna 2026, Thierry Neuville conduce dopo sette speciali. Vicinissimo Fourmaux

Dopo la giornata di apertura di ieri, il Rally di Sardegna, tredicesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale WRC 2026, è proseguito oggi con un day-2 piuttosto ricco. Sono infatti andate in scena altre sei speciali, con la classifica che vede ora in testa appaiati la Hyundai di Thierry Neuville e quella di Adrien Fourmaux.

La seconda giornata è stata inaugurata con la tappa speciale numero due (Tula-Erula), conquistata dalla Hyundai di Adrien Fourmaux. Il francese è riuscito ad anticipare la Toyota del connazionale Sebastien Ogier (+01.5) e quella di Sami Pajari (+02.3). Carte rimescolate nella SS3, vinta dal belga Thierry Neuville (Hyundai), davanti ad Oliver Solberg (+00.9)e Fourmaux (+01.9).

La speciale numero quattro sancisce invece il riscatto della Toyota che torna con Oliver Solberg ad aggiudicarsi una tappa, con alle sue spalle Ogier (+00.8) e la Hyundai di un sempre competitivo Fourmaux (+01.4). È stato infatti nuovamente il francese ad imporsi nella SS5 di Tula-Erula 2, mettendosi dietro le Hyundai di Neuville e di Sordo.

Nelle ultime due speciali della giornata, invece, il podio è stato il medesimo. Davanti a tutti si è imposto Thierry Neuville (Hyundai), con in seconda posizione Oliver Solberg ed in terza Adrien Fourmaux. La classifica, al termine di un day-2 privo di grandi sorprese, vede ora in testa proprio Neuville. Il belga conduce con 4 centesimi di vantaggio su Fourmaux ed 11.9 secondi su Solberg. Domani si replica con ben sei speciali in programma.