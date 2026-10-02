Rafael Nadal pronto a ritornare in campo. Giocherà l’evento di esibizione per celebrare la sua Academy

683 giorni dall’ultima volta, Rafael Nadal è pronto a ritornare in campo. Il mancino di Manacor domani tornerà a disputare un match in occasione della celebrazione per i dieci anni della sua Academy. Il torneo di esibizione a squadre, in onda anche su Sky Sport, segnerà quindi l’atteso ritorno del 22 volte campione Slam, a due anni di distanza dall’ultimo incontro ufficiale disputato in Coppa Davis.

Dopo una lunga carriera, conclusa con innumerevoli fastidi fisici, Nadal non è mai più risceso in campo neanche per esibizioni. In occasione dei dieci anni della sua Academy, lanciata con grande successo nel 2016, lo spagnolo ha deciso di fare rientro tra la sua gente, a quarant’anni esatti. Nonostante l’età ed i problemi logoranti al suo corpo, l’iberico è pronto all’entusiasmante ritorno.

L’evento vedrà sfidarsi due squadre, capitanate dal padrone di casa Rafael Nadal e da Andy Murray. Con loro in campo tanti campioni e rivali come Marat Safin, Fabio Fognini, Richard Gasquet, Carlos Moya, David Ferrer e Dominic Thiem che si sfideranno esclusivamente in doppio. Nadal infatti, oltre ad un palmares ricchissimo in singolare, vanta anche in doppio ben undici titoli. Tra questi ricordiamo soprattutto l’oro olimpico a Rio 2016 con Marc Lopez.