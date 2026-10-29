Race WTA, Errani/Paolini spalle al muro a Tokyo: servono due vittorie per andare alle Finals

Sara Errani e Jasmine Paolini sono spalle al muro nel 500 di Tokyo nella corsa all’ultimo posto disponibile per il torneo di doppio delle WTA Finals 2026 di tennis: sette coppie hanno già staccato il pass per l’ultimo atto stagionale di Indian Wells, mentre resta ancora da assegnare l’ultimo biglietto.

Alle azzurre servono due vittorie in Giappone per centrare l’obiettivo: nella notte italiana, infatti, la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls hanno vinto ancora, qualificandosi per le semifinali e portandosi a quota 2570, a +45 sulle azzurre, scavalcate a quota 2525.

Errani e Paolini domani dovranno battere nei quarti di finale la statunitense Asia Muhammad e la cinese Zhang Shuai, salendo a 2612 e tornando davanti alle avversarie nella Race per 42 punti, ma poi dovranno giocarsi il tutto per tutto nel penultimo atto del torneo nipponico.

In semifinale, infatti, ci sarebbe poi proprio lo scontro diretto tra la coppia azzurra e Mihalikova e Nicholls, che metterebbe in palio i 130 punti decisivi che designerebbero la coppia che andrà a disputare le Finals: Errani/Paolini dovranno vincere in quanto il margine di 42 punti non sarebbe sufficiente a restare davanti alle avversarie in caso di sconfitta.

RACE WTA DOPPIO AL 29 OTTOBRE