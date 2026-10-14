Quattro sconfitte italiane in Champions League: la Roma sogna con il Real, poi la doccia fredda; Como ko a domicilio

Quattro sconfitte su quattro partite disputate: le squadre italiane impegnate in Champions League sono state battute nei rispettivi impegni valida per la seconda giornata della fase a girone unico. Dopo gli stop di Inter e Napoli nella giornata di ieri, oggi anche il Como e la Roma hanno dovuto chinare il capo: martedì e mercoledì da dimenticare per il movimento nostrano a livello di club nella massima competizione europea, tornata a essere protagonista dopo la sosta per le Nazionali.

La Roma ha sognato il colpaccio a effetto contro il Real Madrid di fronte al proprio pubblico dello Stadio Olimpico: avanti per 3-1 dopo le reti di De Roon e la doppietta di Malen tra il 51′ e il 57′, intervallate dal momentaneo pareggio di Mbappè, i giallorossi hanno subito la rimonta negli ultimi sette minuti di gioco con le marcature di Espi, Endrick e Rudiger, perdendo così per 4-3.

Il Como è caduto in casa del Feyenoord per 3-2: passati in vantaggio al 18′ con Diao, i lariani sono stati superati con i gol di Zechiel al 20′ e Hadj Moussa al 52′, un autogol di Sanchez all’81mo ha lanciato gli olandesi e la marcatura di Douvikas in pieno recupero è servita solo per accorciare le distanze.

Il Liverpool ha battuto il LASK per 6-3, il PSG ha espugnato la tana del Manchester City per 4-2, sorprendente ko del Borussia Dortmund in casa del Bodo/Glimit, l’Aston Villa ha travolto il Fenerbahce per 6-0, il Betis Siviglia ha avuto la meglio sul Porto per 3-2, affermazione in trasferta dello Stoccarda sul campo dello Slovan Bratislava (3-0) e successo per 3-1 dello Shakhtar Donetsk contro l’AEK Atene.