Quattro qualificati alle ATP Finals, Cobolli vicino, poi bagarre totale: il pass di Medvedev, scenari e ATP Race

Daniil Medvedev si è matematicamente qualificato alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori di questa annata agonistica. Il russo ha raggiunto le semifinali nell’ATP 500 di Vienna e ha staccato il pass per l’evento in programma sul cemento indoor della Inalpi Arena dal 15 al 22 novembre, toccando quota 3.810 punti e rafforzando il quinto posto nella ATP Race (la classifica che prende in considerazione esclusivamente in risultati del 2026).

Il 30enne moscovita ha così raggiunto il tedesco Alexander Zverev (9.240 punti), lo spagnolo Carlos Alcaraz (4.700) e lo statunitense Ben Shelton (4.520), mentre il nostro Jannik Sinner occupa il secondo posto nella graduatoria di riferimento con 7.950 punti, ma il fuoriclasse altoatesino non sarà della partita a causa di un problema al ginocchio e tornerà in campo soltanto in occasione del Six Kings Slam, la kermesse di esibizione prevista a Riad dal 27 al 30 dicembre.

Quattro tennisti si sono dunque qualificati alle ATP Finals e restano da assegnare quattro posti: chi si meriterà il volo per il capoluogo piemontese e avrà la possibilità di lottare per il titolo di maestro dell’anno? Al momento la soglia della qualificazione matematica è segnata a 3.785 punti, ma sarà destinata a scendere. Flavio Cobolli occupa la sesta piazza con 3.680 punti e sembra essere molto vicino all’obiettivo, ma non può ancora essere completamente al sicuro. Alle sue spalle si trova il francese Arthur Fils (3.525), che lo sopravanzerebbe in caso di finale nel torneo ATP 500 di Basilea.

Sono più attardati lo statunitense Frances Tiafoe (3.380) e lo spagnolo Rafael Jodar (3.184), che al momento sarebbero gli ultimi qualificati alle Finals. L’australiano Alex de Minaur, al momento decimo con 2.930 punti, supererebbe Jodar vincendo il torneo di Vienna. La ricorsa si fa difficile per il serbo Novak Djokovic (2.890 punti), sono in lotta gli statunitensi Taylor Fritz (2.785, ai quarti di Basilea) e Tommy Paul (2.725, ai quarti di Vienna). Saranno decisivi gli sviluppi dei tornei di Basilea e Vienna, poi a definire il quadro dei qualificati alle ATP Finals sarà il Masters 1000 di Parigi, in programma la prossima settimana sul cemento della capitale francese.