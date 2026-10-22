Quanti soldi ha perso Sinner rispetto al 2025: conti “in rosso” tra mancati premi e Six Kings

Jannik Sinner ha guadagnato 11,59 milioni di dollari statunitensi (circa 10,333 milioni di euro) nel corso della stagione che per lui si è conclusa in anticipo a causa dell’infortunio al ginocchio destro, tenendo in considerazione esclusivamente i ricavi dai risultati sportivi, ovvero gli emolumenti garantiti dagli organizzatori dei singoli tornei e i cui importi sono pubblici. A queste cifre si aggiungono chiaramente i proventi derivanti da sponsor e altre attività, ma che non sono noti e annunciati.

Per quanto concerne il Prize Money stilato in maniera ufficiale dall’ATP, dove il nostro portacolori occupa il secondo posto alle spalle del tedesco Alexander Zverev, si registrano in particolar modo i 3,6 milioni di sterline britanniche meritate per l’apoteosi a Wimbledon e il lauto bottino per le cinque affermazioni consecutive nei Masters 1000 in primavera: 1,151 milioni di dollari australiani per Indian Wells e Miami (a testa); 1,007 milioni di euro per Madrid e Roma (ciascuno); 974.370 euro per Montecarlo.

La semifinale raggiunta agli Australian Open ha garantito 1,25 milioni di dollari australiani, poi si aggiungono il poco elevato riconoscimento per il secondo turno del Roland Garros (130.000 euro) e i 77.625 dollari a margine dell’eliminazione precoce all’ATP 500 di Doha. Avendo saltato quattro Masters 1000 (Montreal, Cincinnati, Shanghai e Parigi), il fuoriclasse altoatesino non potrà beneficiare del Bonus Pool, ovvero il riconoscimento aggiuntivo previsto per il migliore in quel livello di torneo, a patto che partecipi a un determinato numero.

Nello specifico sono sfumati circa cinque milioni di euro (stimati, le cifre esatte saranno note poco prima di Natale), oltre al lauto gettone previsto al Six Kings Slam: l’evento di esibizione è stato posticipato a fine dicembre, la semplice presenza avrebbe garantito 1,5 milioni di dollari e il vincitore guadagnerà dei milioni di dollari.

Considerando la lunga assenza, Jannik Sinner è ampiamente sotto ai 19,1 milioni di dollari guadagnati lo scorso anno sul circuito ATP, a cui si erano aggiunti i sei milioni di dollari per il trionfo al Six Kings Slam sul cemento di Riad. Parlando solo di premi sportivi, Jannik Sinner aveva guadagnato 25,1 milioni di dollari complessivi nel 2025, mentre quest’anno si è fermato a 11,59 milioni di dollari: meno della metà!

Di seguito il quadro dettagliato di tutti i guadagni sportivi di Jannik Sinner nel 2026, torneo per torneo (le conversioni economiche sono al cambio attuale). Il discorso è più complesso se si considerano sponsor e altre fonti di reddito, ma si tratta di voci privati e dunque senza alcuna ufficialità che permetterebbe un confronto tra le due annate.

GUADAGNI SPORTIVI JANNIK SINNER NEL 2026

Australian Open (semifinale): 1,25 milioni di dollari australiani (circa 777.500 euro).

ATP 500 Doha (quarti di finale): 77.625 dollari statunitensi (circa 69.200 euro).

Masters 1000 Indian Wells (vittoria): 1,151 milioni di dollari statunitensi (circa 1,026 milioni di euro).

Masters 1000 Miami (vittoria): 1,151 milioni di dollari statunitensi (circa 1,026 milioni di euro).

Masters 1000 Montecarlo (vittoria): 974.370 euro.

Masters 1000 Madrid (vittoria): 1,007 milioni di euro.

Masters 1000 Roma (vittoria): 1,007 milioni di euro.

Roland Garros (secondo turno): 130.000 euro.

Wimbledon (vittoria): 3,6 milioni di sterline britanniche (circa 4,252 milioni di euro).

TOTALE: 11,589 milioni di dollari statunitensi (circa 10,333 milioni di euro).