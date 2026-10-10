Quanti soldi ha guadagnato Paul Seixas vincendo il Giro di Lombardia 2026? Montepremi leggero

Paul Seixas ha vinto il Giro di Lombardia 2026 ed è diventato il più giovane ciclista della storia a imporsi nella ribattezzata Classica delle Foglie Morte, visto che con i suoi 20 anni e 16 giorni ha ritoccato di cinque mesi il primato che apparteneva a Giovanni Gerbi dall’ormai lontano 1905 (era la prima edizione). Dopo i crampi accusati nelle battute conclusive dei Mondiali, il talento francese si è riposato e oggi ha saputo dettare legge sulle strade italiane, conquistando la prima Classica Monumento della propria carriera.

Il capitano della Decathlon CMA CGM ha fatto la differenza sul durissimo Civiglio: quando mancavano diciotto chilometri al traguardo, nel cuore della salita di 4,1 km al 9,8% di pendenza media, ha piazzato la rasoiata con cui ha spento la resistenza di Giulio Ciccone, l’ultimo in grado di tenere in passo del formidabile transalpino. Già vincitore della Freccia Vallone e secondo alla Liegi-Bastogne-Liegi, ha completato l’ascesa in 11’59” e ha migliorato di trenta secondi il primato di Tadej Pogacar, a cui succede nell’albo d’oro.

Il 20enne è stato dirompente e ha firmato un risultato rimarchevole dal punto di vista agonistico, ma che ha anche un certo risvolto economico. Quanti soldi ha guadagnato Paul Seixas vincendo il Giro di Lombardia 2026? Il montepremi è relativamente basso considerando l’importanza dell’evento: stiamo parlando di 20.000 euro. Questa è la cifra assicurata per il trionfo a Como, in linea con quanto garantito in tutte le Classiche Monumento. Una vittoria di tappa in un Grande Giro viene premiata con 11.000 euro.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SEIXAS AL GIRO DI LOMBARDIA?

20.000 euro.