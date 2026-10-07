Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner nel 2026? Il montepremi totale e le cifre torneo per torneo. Sfuma il primato

Jannik Sinner ha guadagnato 11,59 milioni di dollari statunitensi (circa 10,333 milioni di euro) nel corso della stagione che per lui si è conclusa in anticipo a causa dell’infortunio al ginocchio destro, tenendo in considerazione esclusivamente i ricavi dai risultati sportivi, ovvero gli emolumenti garantiti dagli organizzatori dei singoli tornei e i cui importi sono pubblici. A queste cifre si aggiungono chiaramente i proventi derivanti da sponsor e altre attività, ma che non sono noti e annunciati.

Rimaniamo dunque sul Prize Money dell’ATP, la classifica ufficiale dei premi agonistici, dove l’azzurro si trova al secondo posto alle spalle del tedesco Alexander Zverev. A pesare sul bottino complessivo sono in particolar modo i 3,6 milioni di sterline britanniche portati a casa per il trionfo a Wimbledon e le cinque vittorie dei Masters 1000 in primavera: 1,151 milioni di dollari australiani per Indian Wells e Miami (a testa); 1,007 milioni di euro per Madrid e Roma (ciascuno); 974.370 euro per Montecarlo.

Da annotare anche 1,25 milioni di dollari australiani previsti per la semifinale agli Australian Open, poca gloria con il secondo turno al Roland Garros (130.000 euro) e l’eliminazione precoce all’ATP 500 di Doha (77.625 dollari). Avendo saltato quattro Masters 1000 (Montreal, Cincinnati, Shanghai e Parigi), l’azzurro non potrà concorrere al Bonus Pool (avrebbe portato a casa un assegno da cinque milioni di euro, visto che era saldamente al comando della graduatoria).

Considerando la lunga assenza, Jannik Sinner è ampiamente sotto ai 19,1 milioni di dollari guadagnati lo scorso anno sul circuito ATP, a cui si erano aggiunti i sei milioni di dollari per il trionfo al Six Kings Slam (torneo di esibizione). Di seguito il quadro dettagliato di tutti i guadagni sportivi di Jannik Sinner nel 2026, torneo per torneo (le conversioni economiche sono al cambio attuale).

GUADAGNI SPORTIVI JANNIK SINNER NEL 2026

Australian Open (semifinale): 1,25 milioni di dollari australiani (circa 777.500 euro).

ATP 500 Doha (quarti di finale): 77.625 dollari statunitensi (circa 69.200 euro).

Masters 1000 Indian Wells (vittoria): 1,151 milioni di dollari statunitensi (circa 1,026 milioni di euro).

Masters 1000 Miami (vittoria): 1,151 milioni di dollari statunitensi (circa 1,026 milioni di euro).

Masters 1000 Montecarlo (vittoria): 974.370 euro.

Masters 1000 Madrid (vittoria): 1,007 milioni di euro.

Masters 1000 Roma (vittoria): 1,007 milioni di euro.

Roland Garros (secondo turno): 130.000 euro.

Wimbledon (vittoria): 3,6 milioni di sterline britanniche (circa 4,252 milioni di euro).

TOTALE: 11,589 milioni di dollari statunitensi (circa 10,333 milioni di euro).