Quanti punti può mantenere Sinner su Alcaraz nel ranking ATP: il vantaggio minimo e massimo a fine stagione

Se da una parte sarà certo il sorpasso del tedesco Alexander Zverev ai danni di Jannik Sinner in vetta al ranking ATP, dall’altro l’azzurro è certo di restare al numero 2 del mondo a fine anno: l’azzurro, infatti, ha oltre 3250 punti di vantaggio su tutti gli inseguitori nella Race to Turin.

I più vicini inseguitori di Sinner sono lo spagnolo Carlos Alcaraz terzo nella Race con 4600 punti, e lo statunitense Ben Shelton, quarto con 4480, e nessuno di questi è in campo questa settimana. Allo stesso tempo, però, nessuno può essere scavalcato dai loro inseguitori in campo nei 250 di questa settimana.

Sinner chiuderà la stagione con 7950 punti, mentre sia Alcaraz che Shelton avranno a disposizione ancora 3250 punti fino a fine anno: nessuno dei due però è iscritto al 250 di Stoccolma, torneo che si giocherà a ridosso delle ATP Finals, quindi il bottino massimo per loro si riduce a 3000 punti.

Lo spagnolo ha ottenuto una wild card per il 500 di Vienna, mentre lo statunitense giocherà il 500 di Basilea, poi i due disputeranno il Masters 1000 di Parigi e le ATP Finals, che mettono in palio un massimo di 1500 punti per il vincitore imbattuto nella fase a gironi.

Alcaraz, dunque, al massimo potrà portarsi a quota 7600, a -350 punti da Sinner, mentre Shelton potrà arrivare a quota 7480, a -470 dall’azzurro: anche nella remota ipotesi che uno dei due chieda una wild card per l’ATP 250 di Stoccolma non potrebbe avvenire il sorpasso ai danni dell’italiano.

DISTACCO MASSIMO A FINE STAGIONE TRA SINNER ED ALCARAZ

Jannik Sinner 7950

Carlos Alcaraz 4600 (-3350)

DISTACCO MINIMO A FINE STAGIONE TRA SINNER ED ALCARAZ

Jannik Sinner 7950

Carlos Alcaraz 7600 (-350)