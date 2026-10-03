Quanti punti perde Jannik Sinner non giocando a Shanghai? La cambiale all’orizzonte e gli scarti

Jannik Sinner non giocherà il Masters 1000 di Shanghai, che andrà in scena sul cemento della metropoli cinese dal 7 al 18 ottobre. Il numero 1 del mondo ha annunciato che non prenderà parte al torneo a causa del problema fisico al ginocchio che lo attanaglia da diversi mesi e che gli ha impedito di giocare partite dal 12 luglio, quando vinse la finale di Wimbledon contro il tedesco Alexander Zverev.

Il fuoriclasse altoatesino non rientrerà prima del Six Kings Slam, torneo di esibizione previsto sul cemento di Riad (Arabia Saudita) dal 21 al 24 ottobre (quarto di finale contro l’australiano Alex de Minaur ed eventuale semifinale contro Novak Djokovic, mentre dall’altra parte del tabellone lo spagnolo Carlos Alcaraz attende il vincente della sfida tra Alexander Zverev e lo statunitense Taylor Fritz).

Il 25enne non disputerà un incontro ufficiale almeno fino al 26 ottobre, quando inizierà il torneo ATP 500 di Vienna, a cui risulta iscritto da campione in carica. La stagione si sta ormai concludendo, l’auspicio è che il nostro portacolori possa tornare presto in campo e tornare a dire la propria ai massimi livelli, ma intanto sta seriamente rischiando di perdere lo status di numero 1 del mondo. Al momento Jannik Sinner svetta con 11.000 punti, inseguito da Zverev (9.670, ma il teutonico ha la possibilità di spingersi fino a 10.120 vincendo il torneo ATP 500 di Pechino).

Quanti punti perderà Jannik Sinner non giocando il Masters 1000 di Shanghai? La cambiale non è ingente, visto che si tratta soltanto di 50 punti: lo scorso anno, infatti, l’azzurro perse ai sedicesimi di finale contro l’olandese Tallon Griekspoor, ritirandosi nel corso del terzo set. Fu l’ultima battuta d’arresto prima di vincere Vienna, il Masters 1000 di Parigi e le ATP Finals. Dopo Shanghai, Sinner scivolerà a quota 10.950 punti e si metterebbe a rischio sorpasso da parte di Zverev.

QUANTI PUNT PERDE SINNER NON GIOCANDO A SHANGHAI?

50 punti.