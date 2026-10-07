Quanti punti e posizioni può perdere Sinner non giocando sei mesi? Il possibile ranking prima degli Australian Open

Jannik Sinner chiuderà la stagione da numero 2 o da numero 3 del mondo. Dopo aver annunciato la conclusione anticipata della propria annata agonistica a causa dell’infortunio al ginocchio destro, il fuoriclasse altoatesino è certo di perdere la vetta del ranking ATP nelle prossime settimane in favore di Alexander Zverev, che balzerà al comando della graduatoria il 2 o il 9 novembre, in base ai risultati che conseguirà tra il Masters 1000 di Shanghai, il torneo ATP 500 di Vienna e il Masters 1000 di Parigi.

Il 25enne potrà fare affidamento su 7.950 punti e dovrebbe conservare la piazza d’onore alle spalle del teutonico. Lo spagnolo Carlos Alcaraz (ora terzo nella Race con 4.560 punti) lo supererebbe soltanto infilando un en-plein tra l’evento incominciato oggi in Cina, la kermesse nella capitale francese e le ATP Finals (al momento non risulta iscritto all’ATP 500 di Vienna o di Basilea, che precedono l’appuntamento di Parigi). Avrebbe bisogno di un difficile filotto anche lo statunitense Ben Shelton (quarto a quota 4.430 punti).

Jannik Sinner potrebbe dunque rientrare da numero 2 o numero 3 del mondo agli Australian Open, primo Slam della stagione che andrà in scena sul cemento di Melbourne dal 17 al 31 gennaio e dove l’azzurro sarà chiamato a difendere gli 800 punti conquistati nell’ultima edizione raggiungendo la semifinale (perse contro Novak Djokovic). La cambiale è ingente, ma anche se non venisse onorata non gli impedirebbe, verosimilmente, di restare nelle prime tre-quattro posizioni della graduatoria.

I problemi seri arriveranno in primavera, quando dovrà onorare i trionfi conseguiti nei Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma: si tratta di cinquemila punti in un paio di mesi. Se quelli non venissero difesi allora la situazione diventerebbe problematica e si potrebbe uscire dalla top-10, ma per il momento è uno scenario molto lontano.