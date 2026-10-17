Quanti punti di vantaggio restano a Sinner su Zverev dopo Shanghai: destino ineluttabile rimandato

Jannik Sinner svetta in testa al ranking ATP con 10.950 punti e conserva 880 lunghezze di margine nei confronti di Alexander Zverev, che è stato sconfitto dallo spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista italiano non gioca dallo scorso 12 luglio, quando vinse la finale di Wimbledon, e ha già annunciato che non tornerà in campo in questa annata agonistica, dunque subirà inevitabilmente il sorpasso da parte del tedesco in vetta alla graduatoria internazionale.

Jannik Sinner dovrà ora scartare i 500 punti conquistati lo scorso anno nel torneo ATP 500 di Vienna, mentre Alexander Zverev dovrà onorare una cambiale di 330 punti per l’atto conclusivo raggiunto lo scorso anno sul cemento della capitale austriaca. Di conseguenza, il fuoriclasse altoatesino sarà certo di conservare lo status di numero 1 del mondo a almeno fino a domenica 8 novembre: in occasione dell’aggiornamento del ranking ATP previsto lunedì 2 novembre, l’azzurro scenderà a quota 10.450 punti, mentre Zverev sarà in un range tra 9.740 e 10.240 punti in base al risultato che conseguirà a Vienna.

Il sorpasso potrebbe avvenire lunedì 9 novembre: Sinner dovrà scartare i 1.000 punti del trionfo conseguito dodici mesi fa al Masters 1000 di Parigi e scenderà dunque a 9.450 punti, mentre Zverev dovrà difendere i 400 punti della semifinale conseguita nella capitale francese. In sostanza, a Zverev basterà conquistare 110 punti tra Vienna e Parigi per superare Sinner già lunedì 9 novembre.

Nel caso in cui mancasse questa missione, allora bisognerà aspettare la vigilia delle ATP Finals, per assistere al sorpasso: Sinner scarterà 1.500 punti per l’affermazione da imbattuto dello scorso anno e, dunque, Zverev sarà automaticamente numero 1 del mondo indipendentemente dai risultati che conseguirà nel prossimo mese.

VANTAGGIO SINNER SU ZVEREV DOPO SHANGHAI

880 punti.

SINNER NUMERO 1 DEL MONDO FINO A QUANDO

Almeno fino a domenica 8 novembre. Zverev lo supererà il 9 novembre se dovesse fare almeno 110 punti tra ATP 500 di Vienna e Masters 1000 di Parigi. In caso contrario, il tedesco diventerà numero 1 del mondo alla vigilia delle ATP Finals.