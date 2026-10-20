Tennis
Quante settimane può rimanere ancora n.1 Jannik Sinner. Le ipotesi per il sorpasso di Zverev
La sconfitta in semifinale a Pechino del tedesco Alexander Zverev lascia ancora un punto interrogativo sull’orizzonte temporale del sorpasso del teutonico ai danni di Jannik Sinner in vetta al ranking ATP: l’azzurro è certo di restare numero 1 del mondo almeno fino a domenica 1° novembre.
Al momento, infatti, nel ranking ufficiale l’azzurro guida con 10950 punti, mentre il tedesco segue con 10070, ma lunedì 26 ottobre verranno già scartati i punti di Vienna 2025: nella classifica live, che ricalca quella che verrà rilasciata la prossima settimana, il divario è di 700 punti, ovvero 10450 a 9750.
Lunedì 2 novembre, ovvero al termine del torneo di Vienna, verranno già scartati i punti di Parigi 2026, quindi quel giorno Sinner avrà 9450 punti, mentre Zverev ripartirà in Austria virtualmente da quota 9350: al tedesco serviranno 100 punti a Vienna (quarti di finale) per operare il sorpasso.
Nel caso in cui entrambi si trovino a 9450 punti, infatti, il primo criterio per rompere la parità sarebbe quello dei punti conquistati tra ATP Finals, Grand Slam e Masters 1000 obbligatori: Zverev si ritroverà a quota 8360, mentre Sinner si fermerebbe a 8350, battuto per soli 10 punti.
Se Zverev non dovesse arrivare ai quarti a Vienna, allora Sinner resterà numero 1 fino a domenica 8 novembre: a quel punto per operare il sorpasso il tedesco dovrebbe ottenere 100 punti nel Masters 1000 di Parigi (ottavi di finale), portandosi a quel punto in testa al ranking ATP. In caso contrario Sinner sarà numero 1 fino a domenica 15.
Lunedì 16 novembre, però, il regno di Sinner è destinato a cessare: verranno scartati i punti delle ATP Finals 2025 e l’azzurro perderà 1500 punti, mentre Zverev ne scarterà soltanto 200, con il ranking ATP che a quel punto andrà a combaciare con la Race to Turin.
IPOTESI SORPASSO ZVEREV AI DANNI DI SINNER
Zverev ai quarti a Vienna -> Zverev numero 1 lunedì 2 novembre
Zverev agli ottavi a Parigi -> Zverev numero 1 lunedì 9 novembre
Scadenza punti ATP Finals 2025 -> Zverev numero 1 lunedì 16 novembre