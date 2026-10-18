Quante settimane da n.1 avrà ancora Jannik Sinner e la posizione nella classifica storica

Fermo dal 12 luglio per un problema al ginocchio che lo ha costretto a saltare per intero la seconda metà della stagione, Jannik Sinner si trova ancora in vetta al ranking ATP grazie all’impressionante sequenza positiva di risultati ottenuti a partire dal Sunshine Double, con l’unico neo della prematura eliminazione al Roland Garros a causa di un malore.

Il regno dell’azzurro è però ormai agli sgoccioli, infatti Alexander Zverev chiuderà il 2026 da numero uno al mondo ed il sorpasso in classifica sembra imminente. Le pesanti cambiali che Jannik non può difendere in questa fase della stagione consentiranno al 29enne tedesco di diventare (quasi per inerzia) il nuovo leader del ranking mondiale pur avendo vinto quest’anno solamente due titoli, anche se entrambi dall’enorme peso specifico (Roland Garros e US Open).

La sconfitta in semifinale a Shanghai contro Alejandro Davidovich Fokina costringerà “Sascha” ad attendere almeno fino al 2 novembre per completare il sorpasso su Sinner, che nel frattempo potrà conservare lo status di n.1 del tennis mondiale per altri 14 giorni raggiungendo quota 95 settimane complessive (non consecutive) al comando della graduatoria ATP.

Il tassametro si fermerà in ogni caso entro le ATP Finals di Torino, con il fuoriclasse altoatesino che dovrà rimandare al 2027 l’inseguimento a quota 100 e a chi lo precede nella graduatoria dei tennisti con il maggior numero di settimane in carriera da n.1 al mondo. Sinner si trova al decimo posto di questa classifica, non troppo distante dalla nona piazza di Andre Agassi (101) e dall’ottava di Bjorn Borg (109).

1. Novak DJOKOVIC (Serbia) 428

2. Roger FEDERER (Svizzera) 310

3. Pete SAMPRAS (Stati Uniti) 286

4. Ivan LENDL (Cecoslovacchia) 270

5. Jimmy CONNORS (Stati Uniti) 268

6. Rafael NADAL (Spagna) 209

7. John MCENROE (Stati Uniti) 170

8. Björn BORG (Svezia) 109

9. Andre AGASSI (Stati Uniti) 101

10. Jannik SINNER (Italia) 93