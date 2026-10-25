Tennis
Quante posizioni può guadagnare Lorenzo Musetti oggi: le prospettive per la finale a Lione
Lorenzo Musetti si giocherà il titolo oggi pomeriggio contro lo statunitense Taylor Fritz nella finale dell’ATP 250 di Lione: per entrambi il match odierno mette in palio 85 punti validi per il ranking mondiale, che al momento vede Musetti stabile nella classifica live in vista dell’aggiornamento di domani, lunedì 26 ottobre, rispetto a quella ufficiale rilasciata lunedì scorso.
Musetti, infatti, domani scarterà già i 200 punti dell’eliminazione in semifinale subita lo scorso anno a Vienna, a causa del calendario sfalsato di una settimana rispetto alla scorsa stagione, mentre in Francia al momento ne ha incassati solamente 165.
Per questo motivo l’azzurro scende da quota 1870 punti a 1835, confermandosi però al 26° posto nel ranking virtuale, nonostante perda 35 punti. In caso di vittoria in finale, però, Musetti si isserebbe a 1920 punti, pur restando comunque nella medesima posizione in classifica.
RANKING ATP LORENZO MUSETTI
Ranking ufficiale: 1870 punti, 26° posto.
Ranking in caso di sconfitta in finale: 1835 punti, 26° posto.
Ranking in caso di successo in finale: 1920 punti, 26° posto.