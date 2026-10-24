Tennis
Quante posizioni guadagnano Musetti e Cobolli nel ranking ATP se vincono il derby a Lione. E in caso di trofeo…
Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli si affronteranno in semifinale nell’ATP 250 di Lione: per entrambi il match odierno mette in palio 65 punti validi per il ranking mondiale, che al momento vede Musetti in discesa e Cobolli stabile, anche se l’esito del derby, unito ai risultati maturati sugli altri campi, potrebbe far cambiare la situazione in vista dell’aggiornamento della classifica del 26 ottobre.
Musetti lunedì prossimo scarterà i 200 punti dell’eliminazione in semifinale subita lo scorso anno a Vienna, mentre in Francia al momento ne ha incassati solamente 100. Per questo motivo l’azzurro scende da quota 1870 punti a 1770, scivolando dal 26° posto del ranking ufficiale al 27° di quello virtuale. In caso di successo nel derby, la finale varrebbe all’azzurro l’approdo a quota 1835, che lo porterebbe invece al 26° posto, scavalcando il belga Alexander Blockx, mentre in caso di vittoria del torneo, Musetti si isserebbe a 1920 punti, pur restando comunque nella medesima posizione.
Cobolli, invece, il 26 ottobre perderà i 50 punti degli ottavi di finale raggiunti nel 2025 a Vienna, mentre a Lione finora ne ha incamerati a sua volta 100. Il tennista italiano, dunque, sale da 3640 punti a quota 3690, confermandosi al 6° posto del ranking, così come nell’aggiornamento di lunedì 19. In caso di vittoria contro Musetti, l’ultimo atto equivarrebbe a quota 3755, che lo porterebbe al 5° posto nel caso in cui il russo Daniil Medvedev non dovesse raggiungere la finale ad Almaty, infine in caso di successo in finale Cobolli andrebbe a quota 3840 punti, in quinta posizione, qualora Medvedev non dovesse vincere il torneo di Almaty.
RANKING ATP LORENZO MUSETTI
Ranking ufficiale: 1870 punti, 26° posto.
Ranking dopo il successo ai quarti: 1770 punti, 27° posto.
Ranking in caso di successo in semifinale: 1835 punti, 26° posto.
Ranking in caso di successo in finale: 1920 punti, 26° posto.
RANKING ATP FLAVIO COBOLLI
Ranking ufficiale: 3640 punti, 6° posto.
Ranking dopo il passaggio in semifinale: 3690 punti, 6° posto.
Ranking in caso di passaggio in finale: 3755 punti, 5° posto (6° se Medvedev va in finale ad Almaty).
Ranking in caso di vittoria in finale: 3840 punti, 5° posto (6° se Medvedev vince il torneo ad Almaty).