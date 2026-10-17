Quando tornerà Tadej Pogacar? Annunciato a Monaco, evento organizzato da Trentin: data e corsa

Tadej Pogacar ha concluso in anticipo la propria stagione a causa della caduta avuta durante la Vuelta di Spagna e la conseguente operazione alla clavicola, ma già da qualche settimana è tornato in bicicletta e ha ripreso ad allenarsi regolarmente, con il chiaro intento di farsi trovare pronto in occasione della prossima annata agonistica. Il fuoriclasse sloveno andrà a caccia della sesta perla al Tour de France e di altre soddisfazioni in un intenso 2027, che proporrà anche un durissimo percorso ai Mondiali.

Negli ultimi anni, Tadej Pogacar era solito debuttare o a fine febbraio all’UAE Tour oppure a marzo in occasione delle Strade Bianche. Visto l’infortunio e la smania di tornare in gruppo, Tadej Pogacar potrebbe iniziare la stagione già a gennaio, magari in occasione del Tour Down Under, evento del calendario World Tour previsto a gennaio? Ai microfoni di RTV aveva dichiarato: “Posso andare in bicicletta, anche se la mia stagione è già finita. Mi prenderò un po’ di tempo per me, poi inizierò a guardare al 2027. Inizierò a lavorare prima del solito, un mese prima”.

Per vederlo ufficialmente in gara bisognerà aspettare il 2027, ma Tadej Pogacar tornerà in gruppo già il prossimo 29 novembre. Il fuoriclasse balcanico prenderà parte a Beking 2026, il criterium organizzato da Matteo Trentin nel Principato di Monaco. La sesta edizione della kermesse, all’insegna dello sport e della solidarietà, sarà l’occasione per rivedere in bicicletta il faro del ciclismo internazionale, con la presenza di amatori, famiglie, bambini e altri professionisti, tra cui anche la sui fidanzata Urska Zigart.