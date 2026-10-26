Tennis
Quando torna Jannik Sinner? Definita una esibizione a gennaio: data, orario e avversario
Jannik Sinner potrebbe tornare a giocare prima degli Australian Open 2027: al di là della sua presenza o meno al Six Kings Slam, slittato a fine 2026, l’azzurro potrebbe giocare, oltre al 1 Point Slam, anche un’esibizione nella settimana che precede il primo Slam della prossima stagione.
Il nome dell’azzurro, infatti, compare in una delle esibizioni previste per l’Opening Week degli Australian Open 2027: il suo avversario dovrebbe essere il canadese Felix Auger-Aliassime ed il match dovrebbe disputarsi venerdì 15 gennaio alle ore 7.00 italiane. Il programma, però, non è definitivo e potrebbero esserci modifiche.
Nella settimana che precede l’inizio degli Australian Open sono numerosi i match già in programma, sempre a livello di esibizione: martedì 12 gennaio si sfideranno il tedesco Alexander Zverev e l’azzurro Flavio Cobolli, mentre giovedì 14 lo spagnolo Carlos Alcaraz affronterà l’australiano Alex de Minaur, invece il serbo Novak Djokovic se la vedrà con lo statunitense Taylor Fritz.