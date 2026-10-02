Quando si gioca il Six Kings Slam 2026? Definito l’avversario di Sinner: dove vederlo in tv e streaming

In attesa di scoprire se Jannik Sinner farà il suo rientro nel circuito ATP tra una settimana in occasione del Masters 1000 di Shanghai, è stato svelato il tabellone ed il programma ufficioso del Six Kings Slam 2026. La terza edizione del prestigioso torneo di esibizione che garantisce un montepremi da sei milioni di dollari al vincitore(ogni partecipante ha diritto ad un gettone di presenza di 1,5 milioni di dollari) dovrebbe disputarsi sul veloce indoor di Riad da mercoledì 21 a sabato 24 ottobre.

Il condizionale è d’obbligo, per via della complessa situazione geopolitica nell’area mediorientale che verrà monitorata giorno dopo giorno, ma nel frattempo prende forma il percorso che dovranno affrontare i sei giocatori iscritti. Sinner, numero uno al mondo e vincitore delle prime due edizioni della kermesse, comincerà il suo cammino affrontando l’australiano Alex De Minaur mercoledì 21 ottobre.

Il fuoriclasse azzurro, in caso di vittoria, tornerà in campo nella giornata successiva affrontando il serbo Novak Djokovic mentre nell’altra semifinale lo spagnolo Carlos Alcaraz giocherà contro chi verrà fuori dal match di primo turno tra il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Taylor Fritz. Sabato 24 ottobre andranno in scena poi le finali per il terzo e per il primo posto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, il tabellone, il palinsesto tv e streaming del Six Kings Slam 2026. Tutti gli incontri della kermesse saranno visibili in diretta streaming su Netflix. Prevista la diretta live testuale dell’evento su OA Sport.

CALENDARIO SIX KINGS SLAM 2026

Mercoledì 21 ottobre – Quarti di finale, dalle ore 18.30

Alexander Zverev vs Taylor Fritz – Diretta streaming su Netflix

A seguire

Jannik Sinner vs Alex De Minaur – Diretta streaming su Netflix

Giovedì 22 ottobre – Semifinali, dalle ore 18.30

Carlos Alcaraz vs Zverev/Fritz – Diretta streaming su Netflix

A seguire

Novak Djokovic vs Sinner/De Minaur – Diretta streaming su Netflix

Sabato 24 ottobre – Finali, dalle ore 18.30 italiane

Finale 3° posto – Diretta streaming su Netflix

A seguire

Finale 1° posto – Diretta streaming su Netflix

PROGRAMMA SIX KINGS SLAM 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Netflix.

Diretta live testuale: OA Sport.