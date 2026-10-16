Quando si gioca Errani/Paolini-Hunter/Siniakova, WTA Wuhan 2026: orario semifinale, tv, streaming

Sabato 17 ottobre Sara Errani e Jasmine Paolini scenderanno in campo a Wuhan, in Cina, per affrontare in semifinale la coppia formata dall’australiana Storm Hunter e dalla ceca Kateřina Siniaková, teste di serie numero 3 del torneo. In palio c’è un posto nella finale del WTA 1000 asiatico, ma la posta in gioco va ben oltre il prestigio di un traguardo di assoluto rilievo.

Le azzurre arrivano all’appuntamento in ottima condizione, forti di una prestazione convincente nei quarti di finale, dove hanno superato le teste di serie numero 2, Anna Danilina e Zhang Shuai, con un netto 6-3 6-3. Un successo autorevole, che conferma la solidità della coppia italiana e alimenta le ambizioni in vista del penultimo atto.

Più sofferto, invece, il percorso di Hunter e Siniaková, che hanno avuto la meglio su Guo Hanyu e Kristina Mladenovic al termine di una sfida combattuta: dopo aver vinto il primo set per 6-4 e ceduto il secondo per 2-6, la coppia ceco-australiana ha chiuso i conti dominando il super tie-break per 10-1.

La semifinale assume un significato particolare anche in chiave WTA Finals 2026. Errani e Paolini sono chiamate a consolidare la propria posizione nella Race di fine stagione, la classifica che determina l’accesso al prestigioso appuntamento riservato alle migliori coppie dell’anno. Raggiungere la finale di Wuhan rappresenterebbe dunque un passo importante nella corsa verso l’ultimo grande evento del calendario, oltre a offrire l’opportunità di proseguire il cammino verso il titolo.

La partita di Errani/Paolini contro Hunter/Siniakova, valida per le semifinali del doppio del WTA1000 di Wuhan, andrà in scena sabato 17 ottobre. Le azzurre giocheranno sul Dongfeng Voyah Center Court e sarà l’ultimo match, in un programma che inizierà a partire dalle ore 09:00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport (canale da definire), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ERRANI/PAOLINI-HUNTER/SINIAKOVA WTA WUHAN 2026

Sabato 17 ottobre (orari italiani)

DONGFENG VOYAH CENTER COURT – Inizio alle 09:00

[1] Gabriela DABROWSKI CAN / Luisa STEFANI BRA vs [5] Cristina BUCSA ESP Nicole MELICHAR-MARTINEZ USA

A seguire non prima delle 11:00

Sonay KARTAL GBR vs Jelena OSTAPENKO LAT

A seguire non prima delle 12:30

[7] Iga SWIATEK POL vs [16] Maja CHWALINSKA POL

A seguire

[3] Storm HUNTER AUS / Katerina SINIAKOVA CZE vs [8] Sara ERRANI ITA / Jasmine PAOLINI ITA

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-DANILINA/ZHANG WTA WUHAN 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire); SuperTennis HD

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennis+, SkyGo e NOW.

Diretta testuale: OA Sport