Ciclismo
Quando parte Elisa Longo Borghini oggi, cronometro Europei ciclismo 2026: orario esatto, n. di pettorale, tv
Dopo il quarto posto ottenuto sabato pomeriggio nella prova in linea, Elisa Longo Borghini si rimette in gioco agli Europei 2026 di ciclismo: l’azzurra punterà in alto nella cronometro in programma oggi, mercoledì 7 ottobre, sulle strade slovene, pronta a esprimersi al meglio nella sfida contro le lancette, esercizio in cui aveva accarezzato il podio un paio di settimane fa ai Mondiali di Montreal e in cui può puntare a una medaglia, dopo l’argento meritato ieri nella staffetta mista.
La nostra portacolori scatterà alle ore 14.51, sarà la quartultima atleta a partire. L’azzurra dovrà fare i conti con la svizzera Marlen Reusser (Campionessa del Mondo a cronometro) e con l’olandese Demi Vollering (Campionessa del Mondo e d’Europa in linea), ma attenzione anche alla tedesca Franziska Koch, alla francese Cedrine Kerbaol, alla polacca Dominika Woldarczyk e alla belga Lotte Claes. Da affrontare un percorso di 22 km che propone la salita di Mozjanca (2,1 km al 10,2% di pendenza media).
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della cronometro elite donne agli Europei 2026 di ciclismo con Elisa Longo Borghini. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; prevista la diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max in versione integrale e su Eurosport 1, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.
A CHE ORA PARTE ELISA LONGO BORGHINI CRONOMETRO EUROPEI
Mercoledì 7 ottobre
Elisa Longo Borghini partirà alle ore 14.51.
CALENDARIO CRONOMETRO EUROPEI CICLISMO
Mercoledì 7 ottobre
Cronometro elite donne, partenza prima atleta
Cronometro elite donne, arrivo ultima atleta
PROGRAMMA CRONOMETRO EUROPEI: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery Plus, HBO Max, per gli abbonati; Eurosport 1, DAZN, per gli abbonati.
Diretta testuale: OA Sport.
STARTLIST CRONOMETRO EUROPEI
14:30:00 25 GIACHOU Eleftheria GRE 10088976767
14:31:00 24 PEROVIĆ Anja MNE 10177869385
14:32:00 23 ABRAMENKA Alina BLR 10015978813
14:33:00 22 GUNNARSDÓTTIR Bríet Kristý ISL 10049309225
14:34:00 21 KONONENKO Valeriia UKR 10003836534
14:35:00 20 ROXO Beatriz POR 10044298567
14:36:00 19 STOYANOVA Gergana BUL 10138108479
14:37:00 18 FASOI Varvara GRE 10007934681
14:38:00 17 BERTON Nina LUX 10035015970
14:39:00 16 TAS Sandrine BEL 10107014222
14:40:00 15 DICKSON Lauren GBR 10152652217
14:41:00 14 SCHREIBER Marie LUX 10034998489
14:42:00 13 BIRIUKOVA Yuliia UKR 10088433466
14:43:00 12 HÄBERLIN Steffi SUI 10106744339
14:44:00 11 VIGILIA Alessia ITA 10015658814
14:45:00 10 BOBNAR Nika SLO 10112168154
14:46:00 9 BERTHET Juliette FRA 10009749894
14:47:00 8 NOOIJEN Lieke NED 10023144483
14:48:00 7 CLAES Lotte BEL 10016363981
14:49:00 6 WLODARCZYK Dominika POL 10054543484
14:50:00 5 KERBAOL Cedrine FRA 10067688095
14:51:00 4 LONGO BORGHINI Elisa ITA 10007614985
14:52:00 3 KOCH Franziska GER 10015331236
14:53:00 2 VOLLERING Demi NED 10015146633
14:54:00 1 REUSSER Marlen SUI 10058433891