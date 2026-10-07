Quando parte Elisa Longo Borghini oggi, cronometro Europei ciclismo 2026: orario esatto, n. di pettorale, tv

Dopo il quarto posto ottenuto sabato pomeriggio nella prova in linea, Elisa Longo Borghini si rimette in gioco agli Europei 2026 di ciclismo: l’azzurra punterà in alto nella cronometro in programma oggi, mercoledì 7 ottobre, sulle strade slovene, pronta a esprimersi al meglio nella sfida contro le lancette, esercizio in cui aveva accarezzato il podio un paio di settimane fa ai Mondiali di Montreal e in cui può puntare a una medaglia, dopo l’argento meritato ieri nella staffetta mista.

La nostra portacolori scatterà alle ore 14.51, sarà la quartultima atleta a partire. L’azzurra dovrà fare i conti con la svizzera Marlen Reusser (Campionessa del Mondo a cronometro) e con l’olandese Demi Vollering (Campionessa del Mondo e d’Europa in linea), ma attenzione anche alla tedesca Franziska Koch, alla francese Cedrine Kerbaol, alla polacca Dominika Woldarczyk e alla belga Lotte Claes. Da affrontare un percorso di 22 km che propone la salita di Mozjanca (2,1 km al 10,2% di pendenza media).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della cronometro elite donne agli Europei 2026 di ciclismo con Elisa Longo Borghini. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; prevista la diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max in versione integrale e su Eurosport 1, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA PARTE ELISA LONGO BORGHINI CRONOMETRO EUROPEI

Mercoledì 7 ottobre

Elisa Longo Borghini partirà alle ore 14.51.

CALENDARIO CRONOMETRO EUROPEI CICLISMO

Mercoledì 7 ottobre

Cronometro elite donne, partenza prima atleta

Cronometro elite donne, arrivo ultima atleta

PROGRAMMA CRONOMETRO EUROPEI: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery Plus, HBO Max, per gli abbonati; Eurosport 1, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

STARTLIST CRONOMETRO EUROPEI

14:30:00 25 GIACHOU Eleftheria GRE 10088976767

14:31:00 24 PEROVIĆ Anja MNE 10177869385

14:32:00 23 ABRAMENKA Alina BLR 10015978813

14:33:00 22 GUNNARSDÓTTIR Bríet Kristý ISL 10049309225

14:34:00 21 KONONENKO Valeriia UKR 10003836534

14:35:00 20 ROXO Beatriz POR 10044298567

14:36:00 19 STOYANOVA Gergana BUL 10138108479

14:37:00 18 FASOI Varvara GRE 10007934681

14:38:00 17 BERTON Nina LUX 10035015970

14:39:00 16 TAS Sandrine BEL 10107014222

14:40:00 15 DICKSON Lauren GBR 10152652217

14:41:00 14 SCHREIBER Marie LUX 10034998489

14:42:00 13 BIRIUKOVA Yuliia UKR 10088433466

14:43:00 12 HÄBERLIN Steffi SUI 10106744339

14:44:00 11 VIGILIA Alessia ITA 10015658814

14:45:00 10 BOBNAR Nika SLO 10112168154

14:46:00 9 BERTHET Juliette FRA 10009749894

14:47:00 8 NOOIJEN Lieke NED 10023144483

14:48:00 7 CLAES Lotte BEL 10016363981

14:49:00 6 WLODARCZYK Dominika POL 10054543484

14:50:00 5 KERBAOL Cedrine FRA 10067688095

14:51:00 4 LONGO BORGHINI Elisa ITA 10007614985

14:52:00 3 KOCH Franziska GER 10015331236

14:53:00 2 VOLLERING Demi NED 10015146633

14:54:00 1 REUSSER Marlen SUI 10058433891